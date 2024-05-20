БК PARI объявила о скором запуске собственного благотворительного фонда «Пари и Побеждай»

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В букмекерской компании PARI сообщили о скором запуске собственного благотворительного фонда «Пари и Побеждай».

«Фонд станет инструментом реализации социально значимых проектов компании в рамках стратегии устойчивого развития компании PARI.

PARI сосредоточится на тех сферах, где забота и поддержка могут быть особенно важны. Ветераны спорта, бывшие спортсмены, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, или юные футболисты, чья «коробка» во дворе пришла в негодность, ― каждый достоин внимания и может рассчитывать на помощь.

Фонд станет инструментом реализации проектов, которые несут обществу позитивные изменения. В PARI уверены: именно спорт может быть фактором, способным объединить людей и поддержать их, несмотря на трудности. Миссия фонда ― создать среду, где начинается путь героя, столкнувшегося с серьезным вызовом.

В центре внимания проектов будут такие программы, как помощь ветеранам спорта и спортсменам в трудных жизненных ситуациях, развитие спортивной инфраструктуры, поддержка федеральных и городских благотворительных проектов и «зеленые» инициативы.

PARI будет поддерживать завершивших карьеру спортсменов в их новой жизни и в приобретении полезных навыков, а также создавать экологичные условия для спортивных событий и объектов.

Участники проекта будут сотрудничать со спортивными клубами и федерациями, а также с некоммерческими организациями и волонтерами, чтобы вместе развивать новую культуру реализации благотворительных инициатив. Со временем у фонда появятся свои друзья, попечители и амбассадоры», – сообщили в букмекерской компании.

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