Подведены итоги третьего сезона «Лига Ставок Media Basket»

В Москве завершился третий сезон «Лига Ставок Media Basket». Турнир собрал беспрецедентное количество участников и болельщиков, которые сделали рекордное число ставок на исход матчей.

Третий сезон главной медийной баскетбольной лиги России проходил с 13 апреля по 19 мая в Международном центре самбо и бокса в «Лужниках». Чемпионом турнира стала команда Sayonara Boys, которая победила UNDERGROUND BIZNE$ со счетом 57:49 в финале. Команде под руководством рэпера Элджея достался призовой кубок, чемпионские перстни и 3 миллиона рублей.

Одним из ярких событий турнира стал конкурс «Бросок к славе. Национальный трикшот челлендж», организованный букмекером «Лига Ставок» совместно с изданием Sports.ru. Его участникам требовалось сделать бросок баскетбольного мяча в кольцо самым необычным способом и записать видео в VK Clips с хэштэгом #TrickShotMania. Победителем конкурса стал житель Краснодара Тимур Тремиля, который попал в баскетбольное кольцо с 9-го этажа многоквартирного дома. Добиться такого выдающегося результата Тимур смог лишь со 169-й попытки. В награду за упорство он получил 500 000 рублей, фирменный мерч турнира и фрибет 50 000 рублей.

Матчи третьего сезона «Лига Ставок Media Basket» посетили 36 000 человек. Болельщики с особым азартом следили за ходом баскетбольного турнира. По данным «Лиги Ставок», клиенты букмекера совершили 24 255 ставок. Наибольшее количество ставок (854) касались встречи первого тура группового этапа между командами «Родина Медиа» и Team Team. При этом крупнейший выигрыш в рамках турнира составил 299 685 рублей – такую сумму получил клиент «Лиги Ставок», заключивший пари на матч AVG против HOOPS во втором туре группового этапа.

«Популяризация национального спорта всегда была нашим главным приоритетом. И проект “Лига Ставок Media Basket” успешно решает данную задачу. С каждым новым сезоном мы привлекаем все большее количество россиян всех возрастов с различным спортивным бэкграундом. Турнир посетило рекордное количество болельщиков, среди которых не только любители классического баскетбола, но и желающие посмотреть на яркое шоу с участием своих кумиров и селебрити», – прокомментировал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

«Третий сезон прошёл на высшем уровне, мы смогли воплотить в жизнь всё задуманное! К следующему сезону у нас уже заготовлено много новых фишек, увидимся осенью!», – отметил соорганизатор Media Basket Владимир Андрианов.