Букмекеры уверены, что Клопп возглавит сборную Германии после «Ливерпуля»

Юрген Клопп может стать главным тренером сборной Германии.

Букмекеры считают, что следующим местом работы Клоппа после ухода из «Ливерпуля» станет немецкая сборная. На это можно поставить за 1.22.

«Барселона» (6.00) идет второй в линии на следующий клуб Клоппа, «Бавария» (7.50) замыкает топ-3.

Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров:

1. Сборная Германии — 1.22

2. «Барселона» — 6.00

3. «Бавария» — 7.50

4. «Боруссия» Д — 11.00

5. «Реал» — 12.00

6. «Милан» — 15.00

7. Сборная Англии — 17.00

8. Сборная США — 26.00

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