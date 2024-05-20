Букмекеры уверены, что Клопп возглавит сборную Германии после «Ливерпуля»

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Юрген Клопп может стать главным тренером сборной Германии.

Букмекеры считают, что следующим местом работы Клоппа после ухода из «Ливерпуля» станет немецкая сборная. На это можно поставить за 1.22.

«Барселона» (6.00) идет второй в линии на следующий клуб Клоппа, «Бавария» (7.50) замыкает топ-3.

Следующее место работы Клоппа по версии букмекеров:

1. Сборная Германии — 1.22

2. «Барселона» — 6.00

3. «Бавария» — 7.50

4. «Боруссия» Д — 11.00

5. «Реал» — 12.00

6. «Милан» — 15.00

7. Сборная Англии — 17.00

8. Сборная США — 26.00

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12 комментариев
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С удовольствием понаблюдал Норбертыча главарем сборной Англии, учитывая такой пул атакующих гениев. С терпилой Саутгейтом далеко не уедешь
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Если Германия провалит домашний ЧЕ,то Нагельсману укажут на дверь и попросят Клоппа .
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Ответ войд
Хотелось бы глянуть на Клоппа в лучшем клубе мира)
9 последних лет он им руководил, у вас было время этим насладиться)
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я думал он решил отдохнуть от тренерства и ушел? разве нет?
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Ну если Клопп готов принять сборную, то вариант с Англией выглядит невероятно интересным.
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Юрген, го в Реал после Папы Карло, там то тебе развернуться дадут на полную.
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Ответ рр ррр
ваш лучший клуб унизился перед реальным лучшим клубом 2-3раза)
а ну ка напомните мне конкретные матчи, где состоялся обряд унижения?)
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Ответ Sergey Kuznetsov
а ну ка напомните мне конкретные матчи, где состоялся обряд унижения?)
последний матч в ЛЧ на Энфилде.
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Ответ Sergey Kuznetsov
С удовольствием понаблюдал Норбертыча главарем сборной Англии, учитывая такой пул атакующих гениев. С терпилой Саутгейтом далеко не уедешь
Саутгейт это зашквар, чисто убивают супер поколение в Англии.
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Ответ shidixar
я думал он решил отдохнуть от тренерства и ушел? разве нет?
ну так и тренеры везде есть
там же не сказано, что он этим летом начнёт там работать
хоть через год, хоть через два
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