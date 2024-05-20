Беттор поставил 1 миллион рублей на победу «Пари НН» над ЦСКА

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Клиент БК PARI поставил крупную сумму на матч 29-го тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА.

Беттор поставил 1 миллион рублей на победу нижегородского клуба по коэффициенту 3.25. Чистый выигрыш может составить 2 250 000 рублей.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи за 2.35. Коэффициент на победу «Пари НН» вырос до 3.60, на ничью дают 3.10.

Матч состоится 20 мая и начнется в 20:00 мск.

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