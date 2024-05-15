Квартальная прибыль оператора ЕЦУПИС составила 8 млрд рублей

Оператор Единого центра учета переводов ставок (ЕЦУПИС) НКО «Мобильная карта» сообщил о доходах за I квартал 2024 года.

Сумма составила 8 млрд рублей. В годовом выражении прибыль увеличилась на 66%. Квартальные комиссионные доходы – 13,95 млрд рублей, годом ранее они составили 10,12 млрд рублей.

«Мобильная карта» взимает с букмекеров комиссию при вводе и выводе средств с аккаунтов клиентов. Процентные доходы за I квартал 2024 года – 1,3 млрд рублей.

Комиссия – основной вид дохода компании.