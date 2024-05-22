Оборот букмекерского рынка в России вырос на 40% за год – до 4,07 трлн рублей

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Совокупный оборот букмекерского рынка России с учетом нелегального сектора увеличился на 40% по итогам 2023 года, следует из данных исследования «РБ».

Общий оборот всех российских букмекеров составил 4,07 трлн рублей. На легальных букмекеров пришлось 3,3 трлн рублей – их доля в сравнении с нелегальным сектором увеличилась до 80,9%.

В исследовании также говорится, что объем депозитов за 2023 год составил 1,222 трлн рублей и вырос на 49,2% по сравнению с предыдущим годом.

Валовая прибыль букмекерских компаний составила 227 млрд рублей (+36,9%).

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