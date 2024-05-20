«Болонья» впервые в 21 веке котируется фаворитом против «Ювентуса»

Букмекеры считают «Болонью» фаворитом матча с «Ювентусом» в 37-м туре Серии А.

Команды провели 44 матча с 2000 года – до сегодняшней встречи «Ювентус» ни разу не котировался андердогом.

На победу «Болоньи» можно поставить за 2.70. Ничья идет с коэффициентом 3.10, победа туринцев – за 3.00.

Матч пройдет 20 мая и начнется в 21:45 мск.

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