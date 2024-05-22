Николай Оганезов: «Президент поставил задачу, чтобы 70% населения было вовлечено в спорт. Это потенциальное увеличение клиентской базы букмекеров»

Советник главы букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на сокращение количества игроков у легальных букмекеров по итогам 2023 года.

«Нужно принимать в расчет государственную политику в отношении развития спорта — президент поставил задачу, чтобы 70% населения было вовлечено в спорт.

Это и есть потенциальное увеличение клиентской базы букмекеров, потому что спортивным людям будет приятнее проводить свой досуг как раз с помощью ставок», — сказал Оганезов.

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