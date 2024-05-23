Букмекеры уверены, что Компани возглавит «Баварию». На это еще можно поставить

Венсан Компани станет новым главным тренером «Баварии», считают букмекеры.

На назначение тренера «Бернли» в мюнхенский клуб можно поставить за 1.05.

Ранее журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что мюнхенцы в устном порядке договорились о назначении бельгийца главным тренером, но пока не согласовали с «Бернли» условия перехода специалиста.

«Бернли» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип, откуда Компани вывел его в АПЛ год назад.

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