Кальяри – Фиорентина: прогноз на матч 23 мая 2024, Серия А

Теги Кальяри Фиорентина серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Лига ставочных блогеров прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 23 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сарденья

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

В заключительном туре Серии А нас ожидает интересный матч между Кальяри и Фиорентиной. Обе команды демонстрируют нестабильные результаты, но имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход этого поединка. Давайте подробнее рассмотрим ключевые аспекты и сделаем прогноз на этот матч.

Кальяри

Команда под руководством Клаудио Раньери занимает 15-е место в таблице с 36 очками. В последнем матче Кальяри уверенно обыграли Сассуоло со счетом 2:0. В 37 матчах они одержали 8 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Команда забила 40 голов и пропустила 65. Лучший бомбардир команды – Николас Виола с 6 голами.

Кальяри демонстрирует способность забивать в последних матчах: 6 голов в 5 играх. Однако оборона остается уязвимой, пропустив 11 голов за тот же период. В последних 3 матчах Кальяри неизменно забивают, что говорит о том, что команда находит пути к воротам соперников.

Фиорентина

Фиорентина занимает 8-е место с 54 очками. Подопечные Винченцо Итальяно в последнем туре сыграли вничью с Наполи (2:2). В 36 матчах они одержали 15 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 42. Лучший бомбардир – Николас Гонсалес с 14 голами.

Фиорентина также отличается стабильной результативностью: 9 голов в последних 5 матчах. Однако их оборона допускает ошибки, пропустив 8 голов в тех же 5 матчах. В 6 последних матчах они всегда забивали, что говорит о хорошем атакующем потенциале.

Статистика и предыдущие результаты

Кальяри: Последние 5 игр – 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.

  • Сассуоло – Кальяри 0:2
  • Милан – Кальяри 5:1
  • Кальяри – Лечче 1:1
  • Дженоа – Кальяри 3:0
  • Кальяри – Ювентус 2:2

Фиорентина: Последние 5 игр – 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.

  • Фиорентина – Наполи 2:2
  • Фиорентина – Монца 2:1
  • Брюгге – Фиорентина 1:1
  • Верона – Фиорентина 2:1
  • Фиорентина – Брюгге 3:2

Анализ и прогноз

Обе команды показывают высокую результативность в последних играх, при этом их обороны оставляют желать лучшего. Кальяри стараются не проигрывать на своем поле, а Фиорентина продолжает демонстрировать атакующую мощь, несмотря на пропуски.

Фиорентина будет фаворитом встречи, однако Кальяри может навязать борьбу, особенно учитывая, что они играют дома и стремятся улучшить свои позиции в таблице. Учитывая текущую форму обеих команд и их результаты, наиболее вероятным исходом видится ничья, так как обе команды будут стараться забивать и не допустят крупного поражения.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 4.00

Коэффициенты:

  • П1 – 4,6
  • Х – 4
  • П2 – 1,75

Где смотреть матч Кальяри – Фиорентина

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч

Кальяри – Фиорентина
Дата проведения
23 мая, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий