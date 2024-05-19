Кальяри – Фиорентина: прогноз на матч 23 мая 2024, Серия А
Дата матча: 23 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сарденья
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В заключительном туре Серии А нас ожидает интересный матч между Кальяри и Фиорентиной. Обе команды демонстрируют нестабильные результаты, но имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход этого поединка. Давайте подробнее рассмотрим ключевые аспекты и сделаем прогноз на этот матч.
Кальяри
Команда под руководством Клаудио Раньери занимает 15-е место в таблице с 36 очками. В последнем матче Кальяри уверенно обыграли Сассуоло со счетом 2:0. В 37 матчах они одержали 8 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Команда забила 40 голов и пропустила 65. Лучший бомбардир команды – Николас Виола с 6 голами.
Кальяри демонстрирует способность забивать в последних матчах: 6 голов в 5 играх. Однако оборона остается уязвимой, пропустив 11 голов за тот же период. В последних 3 матчах Кальяри неизменно забивают, что говорит о том, что команда находит пути к воротам соперников.
Фиорентина
Фиорентина занимает 8-е место с 54 очками. Подопечные Винченцо Итальяно в последнем туре сыграли вничью с Наполи (2:2). В 36 матчах они одержали 15 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 42. Лучший бомбардир – Николас Гонсалес с 14 голами.
Фиорентина также отличается стабильной результативностью: 9 голов в последних 5 матчах. Однако их оборона допускает ошибки, пропустив 8 голов в тех же 5 матчах. В 6 последних матчах они всегда забивали, что говорит о хорошем атакующем потенциале.
Статистика и предыдущие результаты
Кальяри: Последние 5 игр – 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Сассуоло – Кальяри 0:2
- Милан – Кальяри 5:1
- Кальяри – Лечче 1:1
- Дженоа – Кальяри 3:0
- Кальяри – Ювентус 2:2
Фиорентина: Последние 5 игр – 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение.
- Фиорентина – Наполи 2:2
- Фиорентина – Монца 2:1
- Брюгге – Фиорентина 1:1
- Верона – Фиорентина 2:1
- Фиорентина – Брюгге 3:2
Анализ и прогноз
Обе команды показывают высокую результативность в последних играх, при этом их обороны оставляют желать лучшего. Кальяри стараются не проигрывать на своем поле, а Фиорентина продолжает демонстрировать атакующую мощь, несмотря на пропуски.
Фиорентина будет фаворитом встречи, однако Кальяри может навязать борьбу, особенно учитывая, что они играют дома и стремятся улучшить свои позиции в таблице. Учитывая текущую форму обеих команд и их результаты, наиболее вероятным исходом видится ничья, так как обе команды будут стараться забивать и не допустят крупного поражения.
Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 4.00
Коэффициенты:
- П1 – 4,6
- Х – 4
- П2 – 1,75
Где смотреть матч Кальяри – Фиорентина
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- Дата проведения
- 23 мая, 21.45, «Сарденья»