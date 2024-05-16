Количество кибератак на беттинговые сайты выросло в первом квартале 2024 года

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Российская компания Qrator Labs зафиксировала увеличение количества кибератак в первом квартале 2024 года.

9,47% из общего числа DDoS-атак за первый квартал пришлось на сегмент онлайн-ставок. За январь-март беттинг-сектор также столкнулся с участившимися случаями атак ботов — 34,8% от всех атак данного типа.

Самая массовая атака ботов на беттинговые сайты произошла 2 марта, когда было зафиксировано 22 258 587 запросов.

Лидером по количеству вредоносного трафика стала Россия (23,6%). США (12,27%) – вторые, Китай (7,32%) – третий.

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