Дженоа – Болонья: прогноз на матч 24 мая 2024, Серия А
Дата матча: 24 мая 2024 года
Место проведения: стадион Луиджи Феррарис
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В заключительном туре Серии А нас ожидает увлекательный поединок между Дженоа и Болоньей. Оба коллектива показывают интересные результаты в текущем сезоне, и матч обещает быть напряженным. Давайте детально разберем текущую форму команд и сделаем прогноз на исход встречи.
Дженоа
Команда под руководством Альберто Джилардино занимает 11-е место в таблице с 46 очками. В последнем матче Дженоа уступили Роме со счетом 1:0. За 37 туров команда одержала 11 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, забив 43 гола и пропустив 45. Лучший бомбардир команды – Альберт Гудмундссон с 16 голами.
Дженоа продемонстрировала неплохую атакующую игру в последних 5 матчах, забив 8 голов, но их оборона также уязвима – 6 пропущенных мячей за тот же период. На своем поле команда стремится играть надежно, что подтверждают их результаты в последних домашних матчах.
Болонья
Болонья, под руководством Тиаго Мотты, занимает высокое 3-е место в таблице с 68 очками. В последнем матче они сыграли вничью с Ювентусом со счетом 3:3. За 37 туров команда одержала 18 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 54 гола и пропустив 30. Лучший бомбардир – Джошуа Зиркзее с 12 голами.
Болонья не проигрывает в последних 9 матчах, демонстрируя отличную форму. Команда забила 9 голов в последних 5 играх и пропустила 5. Их стабильная игра в защите и атаке делает Болонью сложным соперником для любого клуба.
Статистика и предыдущие результаты
Дженоа: Последние 5 игр – 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Рома – Дженоа, 1:0
- Дженоа – Сассуоло, 2:1
- Милан – Дженоа, 3:3
- Дженоа – Кальяри, 3:0
- Дженоа – Лацио, 0:1
Болонья: Последние 5 игр – 2 победы, 3 ничьи.
- Болонья – Ювентус, 3:3
- Наполи – Болонья, 0:2
- Торино – Болонья, 0:0
- Болонья – Удинезе, 1:1
- Рома – Болонья, 1:3
Анализ и прогноз
Обе команды показывают хорошие результаты в атаке, но также допускают ошибки в обороне. Дженоа будет стараться завершить сезон на высокой ноте перед своими болельщиками, а Болонья продолжит свою серию без поражений. Учитывая равные силы команд и их текущие результаты, наиболее вероятным исходом видится ничья.
Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.3
Коэффициенты:
- П1 – 3,4
- Х – 3,3
- П2 – 2,18
Где смотреть матч Дженоа – Болонья
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- Дата проведения
- 24 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»