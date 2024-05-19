Дженоа – Болонья: прогноз на матч 24 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 24 мая 2024 года

Место проведения: стадион Луиджи Феррарис

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В заключительном туре Серии А нас ожидает увлекательный поединок между Дженоа и Болоньей. Оба коллектива показывают интересные результаты в текущем сезоне, и матч обещает быть напряженным. Давайте детально разберем текущую форму команд и сделаем прогноз на исход встречи.

Дженоа

Команда под руководством Альберто Джилардино занимает 11-е место в таблице с 46 очками. В последнем матче Дженоа уступили Роме со счетом 1:0. За 37 туров команда одержала 11 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, забив 43 гола и пропустив 45. Лучший бомбардир команды – Альберт Гудмундссон с 16 голами.

Дженоа продемонстрировала неплохую атакующую игру в последних 5 матчах, забив 8 голов, но их оборона также уязвима – 6 пропущенных мячей за тот же период. На своем поле команда стремится играть надежно, что подтверждают их результаты в последних домашних матчах.

Болонья

Болонья, под руководством Тиаго Мотты, занимает высокое 3-е место в таблице с 68 очками. В последнем матче они сыграли вничью с Ювентусом со счетом 3:3. За 37 туров команда одержала 18 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 54 гола и пропустив 30. Лучший бомбардир – Джошуа Зиркзее с 12 голами.

Болонья не проигрывает в последних 9 матчах, демонстрируя отличную форму. Команда забила 9 голов в последних 5 играх и пропустила 5. Их стабильная игра в защите и атаке делает Болонью сложным соперником для любого клуба.

Статистика и предыдущие результаты

Дженоа: Последние 5 игр – 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.

  • Рома – Дженоа, 1:0
  • Дженоа – Сассуоло, 2:1
  • Милан – Дженоа, 3:3
  • Дженоа – Кальяри, 3:0
  • Дженоа – Лацио, 0:1

Болонья: Последние 5 игр – 2 победы, 3 ничьи.

  • Болонья – Ювентус, 3:3
  • Наполи – Болонья, 0:2
  • Торино – Болонья, 0:0
  • Болонья – Удинезе, 1:1
  • Рома – Болонья, 1:3

Анализ и прогноз

Обе команды показывают хорошие результаты в атаке, но также допускают ошибки в обороне. Дженоа будет стараться завершить сезон на высокой ноте перед своими болельщиками, а Болонья продолжит свою серию без поражений. Учитывая равные силы команд и их текущие результаты, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.3

Коэффициенты:

  • П1 – 3,4
  • Х – 3,3
  • П2 – 2,18

Где смотреть матч Дженоа – Болонья

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Дженоа – Болонья
Дата проведения
24 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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