Милан – Салернитана: прогноз на матч 25 мая 2024, Серия А

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сан-Сиро

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В последнем туре Серии А сезона 2023-2024, Милан примет Салернитану на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро). Давайте проанализируем текущую форму обеих команд и сделаем обоснованный прогноз на исход матча.

Милан

Милан под руководством Стефано Пиоли занимает 2-е место в таблице с 74 очками. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в трех последних матчах Серии А. Однако в последних трех играх Милан также пропускал. Лучший бомбардир команды, Оливье Жиру, забил 16 голов в 47 матчах.

В последних пяти играх Милан забил 10 голов и пропустил 9:

Торино – Милан, 3:1

Милан – Кальяри, 5:1

Милан – Дженоа, 3:3

Ювентус – Милан, 0:0

Милан – Интер, 1:2

Несмотря на некоторую нестабильность в обороне, Милан продолжает демонстрировать высокую результативность в атаке.

Салернитана

Салернитана под руководством Стефано Колантуоно занимает последнее, 20-е место в таблице с 16 очками. Команда не может выиграть в 19 последних матчах Серии А и пропускает в 14 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Антонио Кандрева, забил 7 голов в 34 матчах.

В последних пяти играх Салернитана забила 3 гола и пропустила 10:

Салернитана – Верона, 1:2

Ювентус – Салернитана, 1:1

Салернитана – Аталанта, 1:2

Фрозиноне – Салернитана, 3:0

Салернитана – Фиорентина, 0:2

Несмотря на трудности, Салернитана забивает в последних трех матчах, однако их оборона остается крайне слабой.

Анализ и прогноз

Милан, несмотря на недавние проблемы в обороне, является явным фаворитом этого матча. Салернитана, которая уже вылетела из Серии А, продолжает демонстрировать слабую игру как в атаке, так и в обороне. Учитывая значительное превосходство Милана в классе и мотивацию закрепить второе место, можно ожидать, что хозяева будут доминировать в этом матче.

Однако, учитывая слабую форму Салернитаны и их низкую результативность в последних матчах, есть высокая вероятность, что Милан сможет удержать свои ворота на замке.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.03

Исходя из данных о форме и статистике команд, ставка на то, что обе команды не забьют, выглядит наиболее оправданной.

Коэффициенты:

П1 – 1,18

Х – 7,9

П2 – 13

Где смотреть матч Милан – Салернитана

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