Количество игроков у легальных российских БК снизилось на 20% за год: «Мобилизация затронула целевую аудиторию букмекеров»

Резкое снижение числа игроков у легальных букмекеров произошло в 2023 году.

Согласно отчету «РБ», количество игроков у легальных российских букмекеров по итогам 2023 года снизилось на 19,6% – до 12,3 миллиона человек.

Также незначительно (на 1,7% и 1,4%) сократилось количество активных клиентов (6,47 млн) и число потенциальных игроков (5 млн).

«Стоит учитывать, что в 2022 году были крупные спортивные соревнования, включая чемпионат мира. Кроме того, на снижение количества игроков повлияла мобилизация, затронувшая как раз целевую аудиторию букмекеров», — отметил основатель «РБ» Паруйр Шахбазян.

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