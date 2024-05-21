«Рейнджерс» Панарина стал главным андердогом Кубка Стэнли. «Флорида» – фаворит у букмекеров
Определились все участники полуфинала Кубка Стэнли.
В финале Восточной конференции сыграют «Рейнджерс» и «Флорида», а в финале Западной – «Даллас» и «Эдмонтон».
Букмекеры считают «Флориду» главным фаворитом турнира за 3.40. «Рейнджерс» Артемия Панарина – главный андердог Кубка Стэнли за 4.20.
Кто выиграет Кубок Стэнли по версии букмекеров:
1. «Флорида» — 3.40
2. «Даллас» — 3.60
3. «Эдмонтон» — 4.00
4. «Рейнджерс» — 4.20
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