«Рейнджерс» Панарина стал главным андердогом Кубка Стэнли. «Флорида» – фаворит у букмекеров

Определились все участники полуфинала Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции сыграют «Рейнджерс» и «Флорида», а в финале Западной – «Даллас» и «Эдмонтон».

Букмекеры считают «Флориду» главным фаворитом турнира за 3.40. «Рейнджерс» Артемия Панарина – главный андердог Кубка Стэнли за 4.20.

Кто выиграет Кубок Стэнли по версии букмекеров:

1. «Флорида» — 3.40

2. «Даллас» — 3.60

3. «Эдмонтон» — 4.00

4. «Рейнджерс» — 4.20

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