«Ахмат» впервые выиграл 5 матчей подряд в РПЛ. После 1:7 от «Балтики»

И почти спасся от вылета.

Третий с конца тур РПЛ открыла встреча в Самаре между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Парни Магомеда Адиева уверенно обыграли хозяев 2:0 и первыми в нынешнем сезоне РПЛ выиграли пять матчей подряд. Грозненцы повторили свою рекордную победную серию в чемпионате – подобное было только в 2012 году при Станиславе Черчесове.

Мохамед Конате открыл счет в конце первой 45-минутки с передачи Бернарда Бериши, который во втором тайме на 62-й минуте отличился уже сам.

Глобально для самарцев ничего не изменилось. Клуб закрепился в середине таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. Грозненцы же одержали важную победу. Если в субботу «Балтика» не обыграет «Динамо», то «Ахмат» лишится математических шансов на прямой вылет из РПЛ.

Букмекеры переоценили «Крылья Советов»

«Ахмат» под руководством Адиева начал неудачно: проиграл «Локомотиву» (0:2) и отлетел от «Балтики» (1:7). После этого грозненцы собрались и выдали шикарную серию побед, одолев по пути ЦСКА и борющийся за чемпионство «Краснодар».

До матча букмекеры не верили в успех грозненцев: победа «Крыльев» шла за 2.28, выигрыш «Ахмата» – за 3.15. Любопытные коэффициенты, потому что дома «крылышки» не обыгрывали грозненцев с 2011 года. 13 лет – страшная серия.

«Ахмат» отдалился от зоны стыков

«Ахмат» к старту чемпионата подходил в качестве претендента на место в верхней половине таблицы. Однако в первом круге грозненцы играли нестабильно и чередовали победы с поражениями. Перед зимней паузой на прямой вылет в РПЛ давали такие коэффициенты: «Ахмат» и «Урал» – по 7.00, «Факел» – 5.50, «Оренбург» – 2.65, «Сочи» – 1.65, «Балтика» – 1.55.

Весной ситуация стремительно ухудшилась – ряд поражений отбросил «Ахмат» на дно таблицы. Призванный исправить ситуацию Адиев преобразил команду: 10-е место после пяти побед кряду, семь очков – от зоны стыков, девять – от зоны прямого вылета.

Ставки на Спортсе

Интриги тура РПЛ: ЦСКА поможет «Динамо» возглавить таблицу, Краснодар опять перенервничает, в борьбе за выживание – хаос

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив