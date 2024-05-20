«Ман Сити» – фаворит следующего сезона АПЛ. «Арсенал» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й, «Челси» – 4-й

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Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом следующего сезона АПЛ.

На очередную защиту титула «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.75. Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (3.00), третьим – «Ливерпуль» (8.00).

Кто выиграет АПЛ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» — 1.75

2. «Арсенал» — 3.00

3. «Ливерпуль» — 8.00

4. «Челси» — 17.00

5-7. «Манчестер Юнайтед» — 25.00

5-7. «Ньюкасл» — 25.00

5-7. «Тоттенхэм» — 25.00

8. «Астон Вилла» — 40.00

9. «Вест Хэм» — 100.00

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13 комментариев
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Ответ Зоновский петух
Почему то что Арсенал займет место не ниже 2 не вызывает у вас сомнений?
Потому что «Арсенал» занимал в двух последних сезонах 2-е место, обладает 2-м по стоимости составом, который, в виду своей молодости, прогрессирует. В завершившимся сезоне по разнице забитых и пропущенных мячей не уступил чемпиону — по +62 у обоих. А другие топ-клубы, не считая «горожан», имеют те или иные проблемы. Очевидно же, что «пушкари» не окажутся ниже 2-го места
+4
-1
+3
Логичные коэффициенты. В том, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» займут в 3-й раз подряд первые два места — никаких сомнений нет. «Ливерпуль», несмотря на перестройку, останется серьезной силой и, скорее всего, займет 3-е место. А «Челси», который во 2-й половине сезона по графику набора очков шел на 4-м месте в лиге, имеет хорошие шансы стать 4-м
+2
0
+2
Ответ Иван Меркушев
Челси,МЮ,Ньюкасл и Тоттенхэм выше чем Вилла это конечно комедия))
Вилла в следующем сезоне будет играть ещё и в ЛЧ, кроме того, у МЮ, Челси и ко ресурсы выше. Поэтому неудивительно. Судят же не только по тому, какая команда прямо сейчас
+3
-1
+2
Ответ eftomolgy
Вилла в следующем сезоне будет играть ещё и в ЛЧ, кроме того, у МЮ, Челси и ко ресурсы выше. Поэтому неудивительно. Судят же не только по тому, какая команда прямо сейчас
Про Ньюкасл год назад тоже многие сказочники всякие небылицы фантазировали. Ситуация мало чем отличается.
+2
-1
+1
Неожиданно
+1
-1
0
Насчет Ливерпуля, сомнительно, думаю как в прошлом году будет
0
0
0
Ответ Gunner_14
Логичные коэффициенты. В том, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» займут в 3-й раз подряд первые два места — никаких сомнений нет. «Ливерпуль», несмотря на перестройку, останется серьезной силой и, скорее всего, займет 3-е место. А «Челси», который во 2-й половине сезона по графику набора очков шел на 4-м месте в лиге, имеет хорошие шансы стать 4-м
Почему то что Арсенал займет место не ниже 2 не вызывает у вас сомнений?
+3
-3
0
Ответ Gunner_14
Логичные коэффициенты. В том, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» займут в 3-й раз подряд первые два места — никаких сомнений нет. «Ливерпуль», несмотря на перестройку, останется серьезной силой и, скорее всего, займет 3-е место. А «Челси», который во 2-й половине сезона по графику набора очков шел на 4-м месте в лиге, имеет хорошие шансы стать 4-м
по ливерпулю вопросик. как бы слот не оказался вторым 7хагом
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Ответ DolJun
по ливерпулю вопросик. как бы слот не оказался вторым 7хагом
А что не так, "7хаг" занял 3 место в первом сезоне
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