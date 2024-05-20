«Ман Сити» – фаворит следующего сезона АПЛ. «Арсенал» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й, «Челси» – 4-й
Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом следующего сезона АПЛ.
На очередную защиту титула «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.75. Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (3.00), третьим – «Ливерпуль» (8.00).
Кто выиграет АПЛ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Манчестер Сити» — 1.75
2. «Арсенал» — 3.00
3. «Ливерпуль» — 8.00
4. «Челси» — 17.00
5-7. «Манчестер Юнайтед» — 25.00
5-7. «Ньюкасл» — 25.00
5-7. «Тоттенхэм» — 25.00
8. «Астон Вилла» — 40.00
9. «Вест Хэм» — 100.00
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