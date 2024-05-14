Аталанта – Байер: прогноз на матч 22 мая 2024, Лига Европы

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Дата матча: 22 мая 2024 года

Место проведения: стадион Авива-Стэдиум, Дублин

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Перед матчем между Аталантой и Байером в финале Лиги Европы стоит тщательно проанализировать данные обеих команд.

Аталанта имеет впечатляющий путь в турнире, демонстрируя сильные результаты. Они забили 22 гола и пропустили 8 за 12 матчей, показывая стабильную игру как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах Аталанта забила 8 голов, что свидетельствует о ее способности создавать моменты.

Байер также проявляет хорошую форму, не проиграв ни одного из последних семи матчей в Лиге Европы. Они забили впечатляющие 31 гол за 12 матчей, при этом пропустив 10. Их атакующий потенциал подтвержден 16 голами в последних пяти играх.

Исходя из этого анализа, можно ожидать, что обе команды будут стремиться забивать, но также будут осторожны в обороне, учитывая важность этого матча.

Рекомендация для ставки: Прогноз на ТМ2,5 за коэффициент 2.

Коэффициенты:

  • П1 – 4,4
  • Х – 3,85
  • П2 – 1,78

Где смотреть матч Аталанта – Байер

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Аталанта Италия – Байер Германия
Дата проведения
22 мая, 22.00, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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