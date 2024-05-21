В Перми состоится второй этап боксерского «Кубка Победы»

23 мая в Перми состоится второй этап всероссийского боксерского турнира «Кубок Победы».

В рамках соревнований пройдут четвертьфинальные поединки между командами «Сталинград» и «Кавказ», а также «Кама» и «Урал». Мероприятие организовано промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Генеральным партнёром турнира выступает букмекерская компания «Лига Ставок».

Состязания проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 80 кг и свыше 86 кг). Формат боя – четыре раунда по три минуты. Составы команд:

«Сталинград» - «Кавказ»:

До 58 кг: Андраник Горигорян (Астрахань) – Мехди Абдурашедов (Грозный).

До 65 кг: Эльнур Аббасов (Ростов-на-Дону) – Магомед Шамсаев (Грозный).

До 73 кг: Вусал Алиев (Севастополь) – Изновр Зайпулаев (Грозный).

До 80 кг: Асилбек Мансуров (Ростов-на-Дону) – Магомед Бузуркаев (Грозный).

Свыше 86 кг: Владимир Иванов (Севастополь) – Георгий Кокоев (Грозный).

«Кама» – «Урал»:

До 58 кг: Муса Мирзаев (Пермь) – Бахтовар Назиров (ХМАО-Югра).

До 65 кг: Данис Габдрафиков (Уфа) – Алиса Шарифов (ХМАО-Югра).

До 73 кг: Иван Романчук (Севастополь) – Алексей Кузин (Свердловская область).

До 80 кг: Сергей Сергеев (Набережные Челны) – Иван Никонов (Свердловская область).

Свыше 86 кг: Бекхан Исраилов (Белорецк) – Александр Дорофеев (Свердловская область).

В «Кубке Победы-2024» принимают участие команды:

· «Сибирь» (боксёры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов);

· «Кама» (Приволжский ФО), «Сталинград» (Южный ФО);

· «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО);

· «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва);

· «Урал» (Уральский ФО);

· «Кавказ» (Северо-Кавказский ФО).

На первом этапе в Кемерово команда «Сибирь» уступила «Москве», а «Тула» оказалась сильнее «Ленинграда». Таким образом команды «Москва» и «Тула» вышли в полуфинал турнира.

Полуфинальные поединки пройдут на третьем этапе 30 мая в Оренбурге, а Суперфинал пройдёт 6 июня в Санкт-Петербурге. В прямом эфире весь турнир будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

«Кубок Победы» проводится в третий раз. Во время предыдущих розыгрышей на высшую ступень поднималась команда «Кама», которая в финалах выигрывала у «Ленинграда». «Москва» оба раза завоевывала бронзу.