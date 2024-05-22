66% болельщиков ожидают победу «Байера» над «Аталантой»

22 мая состоится первый еврокубковый финал в этом сезоне, в котором итальянская «Аталанта» сыграет против немецкого «Байера».

Леверкузенцы уже стали чемпионами Германии, но в этом сезоне у них есть шанс оформить требл. Для этого нужно обыграть итальянцев и выиграть Кубок Германии во встрече с «Кайзерслаутерном» 25 мая. Накануне подопечные Гасперини упустили шанс завоевать Кубок Италии, но отдадут все силы ради победы в Лиге Европы.

По мнению экспертов департамента трейдинга БК «Лига Ставок», интерес болельщиков соответствует шансам на игру: 66% сделанных ставок приходится на победу «Байера». При этом на триумф «Аталанты» и ничью в основное время поставили по 17% клиентов букмекерской компании.

Футбольная статистика на стороне итальянского клуба – команда с российским футболистом в составе никогда не проигрывала финал еврокубков. Алексей Миранчук может стать третьим российском игроком, принявшем участие в финальном матча турнира Старого Света. Ранее успехов добивались Дмитрий Аленичев («Порту») и Александр Кержаков («Севилья»).

Миранчук – лучший ассистент бергамасков в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с 4 голевыми передачами. На гол главного джокера Гасперини можно поставить с коэффициентом 6,8, а за его первый гол в матче букмекер предлагает коэффициент 12.

«Лига Ставок» предлагает самые высокие коэффициенты на финал Лиги Европы. И у болельщиков есть отличная возможность испытать свои аналитические способности и собрать выигрышный экспресс.