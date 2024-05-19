Лион – ПСЖ: прогноз на матч 25 мая 2024, Кубок Франции

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Пьер Моруа, Лилль

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На стадионе Пьер Моруа состоится захватывающий финальный матч между Лионом и ПСЖ. Давайте проанализируем данные и сделаем прогноз на исход игры.

Лион

Под руководством Пьера Сажа, Лион продемонстрировал впечатляющие результаты, побеждая во всех пяти последних матчах в рамках турнира «Кубок». Однако, оборона команды испытывала некоторые сложности, пропустив 10 голов за последние пять игр.

Последние пять матчей Лиона:

Лион – Страсбур, 2:1

Клермон – Лион, 0:1

Лилль – Лион, 3:4

Лион – Монако, 3:2

ПСЖ – Лион, 4:1

ПСЖ

Под руководством Луиса Энрике, ПСЖ также демонстрировал отличную игру, побеждая во всех пяти последних матчах в рамках турнира «Кубок». Однако команда пропустила 6 голов за последние пять игр.

Последние пять матчей ПСЖ:

Метц – ПСЖ, 0:2

Ницца – ПСЖ, 1:2

ПСЖ – Тулуза, 1:3

ПСЖ – Боруссия Д, 0:1

Боруссия Д – ПСЖ, 1:0

Прогноз

Учитывая последние результаты обеих команд, а также их игровую статистику, вероятно, что обе команды будут фокусироваться на усилении обороны, чтобы избежать пропусков в этом важном финальном матче.

Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.17

Коэффициенты:

П1 – 5,1

Х – 4,3

П2 – 1,6

Где смотреть матч Лион – ПСЖ

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