Лион – ПСЖ: прогноз на матч 25 мая 2024, Кубок Франции
Дата матча: 25 мая 2024 года
Место проведения: стадион Пьер Моруа, Лилль
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На стадионе Пьер Моруа состоится захватывающий финальный матч между Лионом и ПСЖ. Давайте проанализируем данные и сделаем прогноз на исход игры.
Лион
Под руководством Пьера Сажа, Лион продемонстрировал впечатляющие результаты, побеждая во всех пяти последних матчах в рамках турнира «Кубок». Однако, оборона команды испытывала некоторые сложности, пропустив 10 голов за последние пять игр.
Последние пять матчей Лиона:
- Лион – Страсбур, 2:1
- Клермон – Лион, 0:1
- Лилль – Лион, 3:4
- Лион – Монако, 3:2
- ПСЖ – Лион, 4:1
ПСЖ
Под руководством Луиса Энрике, ПСЖ также демонстрировал отличную игру, побеждая во всех пяти последних матчах в рамках турнира «Кубок». Однако команда пропустила 6 голов за последние пять игр.
Последние пять матчей ПСЖ:
- Метц – ПСЖ, 0:2
- Ницца – ПСЖ, 1:2
- ПСЖ – Тулуза, 1:3
- ПСЖ – Боруссия Д, 0:1
- Боруссия Д – ПСЖ, 1:0
Прогноз
Учитывая последние результаты обеих команд, а также их игровую статистику, вероятно, что обе команды будут фокусироваться на усилении обороны, чтобы избежать пропусков в этом важном финальном матче.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.17
Коэффициенты:
- П1 – 5,1
- Х – 4,3
- П2 – 1,6
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- Дата проведения
- 25 мая, 22.00, «Пьер-Моруа»