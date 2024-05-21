Депутат из Петербурга предложил криминализировать любую рекламу онлайн-казино

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил криминализовать любую рекламу онлайн-казино в отечественном сегменте интернета, сообщает RT.

В обращении на имя министра юстиции России Константина Чуйченко Крупник назвал онлайн-казино одной из самых реальных опасностей для россиян в интернете.

«Ежедневно тысячи наших сограждан, поверивших сомнительной, но красочной рекламе, теряют свои деньги и сбережения в заведомо проигрышной игре с компьютерной программой», — подчеркнул Крупник.

По его словам, «локомотивом» в продвижении онлайн-казино в России является реклама в интернете на площадках популярных блогеров.

«Прошу Вас рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета.

Такой шаг нанесёт значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций», — говорится в тексте обращения.

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