БК «Мелбет» назначила нового гендиректора. На оставившего пост Ляпустина заведено уголовное дело

У букмекерской компании «Мелбет» появился новый генеральный директор.

Вместо Игоря Ляпустина, на которого заведено уголовное дело, должность генерального директора БК занял Денис Викторович Бобылев.

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

4 апреля Тверской суд Москвы избрал Ляпустину запрет определенных действий вместо ареста.

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