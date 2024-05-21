Бельский уверен, что «Байер» выиграет ЛЕ: «Аталанта» сделала достаточно чудес. Против леверкузенцев эта магия не работает»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».

«Первый еврокубковый финал сезона – в Лиге Европы!

Есть ли интрига? Абсолютно бешеный «Байер» Хаби Алонсо в двух матчах от сезона без поражений вообще. Во всех турнирах. Безумие же!

«Аталанта», конечно, классная команда, за которой приятно наблюдать. Рад, что они прошли в финал, а уж как «Ливерпуль» сломили – это вообще было что-то с чем-то.

Но предположу все-таки победу «Байера» за 1.85 по линии БЕТСИТИ. «Аталанта» сделала достаточно чудес, а против леверкузенцев эта вся магия не работает. Напротив, их собственное волшебство гораздо сильнее, что они не раз доказывали по ходу сезона.

Почему-то верится, что точно забьет Алекс Гримальдо. Его гол можно взять за 3.80.

Ну и много голов ожидать не стоит. Финал все-таки. Поэтому ТМ 3 за 1.49 или ТМ 2.5 за 1.90», – считает Бельский.

Игра состоится 22 мая, начало – в 22:00 мск.

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