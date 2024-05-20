«Миннесота» выбила «Денвер» из плей-офф НБА, отыгравшись с «-20». «Вулвз» стали вторыми фаворитами турнира у букмекеров

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«Миннесота» победила «Денвер» со счетом 98:90 в седьмом матче серии плей-офф НБА и вышла в финал Запада.

«Тимбервулвз» в решающей встрече серии второго раунда с «Наггетс» уступали «-15» к большому перерыву, а по ходу второй половины «-20».

«Вулвз» во второй раз в истории сыграют в финале Запада – против «Далласа».

Букмекеры считают «Миннесоту» (3.50) вторым фаворитом на победу в плей-офф НБА после «Бостона» (1.60).

«Селтикс» оспорят выход в решающую серию сезона с «Пэйсерс».

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