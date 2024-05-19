Жирона – Гранада: прогноз на матч 24 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 24 мая 2024 года
Место проведения: стадион Монтиливи
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В заключительном матче сезона 2023-2024 в Примере Жирона примет Гранаду на стадионе Монтиливи. Давайте проанализируем текущую форму обеих команд и сделаем обоснованный прогноз на исход матча.
Жирона
Жирона, под руководством Мичела Санчеса, занимает высокое 3-е место в таблице с 78 очками. Команда демонстрирует хорошую атакующую игру, но недавно испытывает проблемы в обороне, пропустив в последних четырех матчах. Лучший бомбардир команды, Артем Довбик, забил 21 гол в 38 матчах.
В последних пяти играх Жирона забила 11 голов и пропустила 6:
- Валенсия – Жирона, 1:3
- Жирона – Вильярреал, 0:1
- Алавес – Жирона, 2:2
- Жирона – Барселона, 4:2
- Лас-Пальмас – Жирона, 0:2
Жирона продолжает показывать высокий уровень атакующей игры.
Гранада
Гранада, под руководством Хосе Рамона Сандоваля, занимает 19-е место в таблице с 21 очком. Команда испытывает серьезные проблемы в этом сезоне, проиграв в последних четырех матчах и пропустив 11 голов за пять игр. Лучший бомбардир команды, Мурто Узуни, забил 11 голов в 34 матчах.
В последних пяти играх Гранада забила 5 голов и пропустила 11:
- Гранада – Сельта, 1:2
- Райо Вальекано – Гранада, 2:1
- Гранада – Реал Мадрид, 0:4
- Севилья – Гранада, 3:0
- Гранада – Осасуна, 3:0
Гранада продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне.
Анализ и прогноз
Жирона показывает более стабильную игру и имеет высокий мотив, чтобы удержать 3-е место в таблице. Гранада же находится в плохой форме и не показывает никаких признаков улучшения. Учитывая это, вероятно, что Гранада не сможет забить в этом матче.
Рекомендация: Прогноз на «Обе забьют – Нет» за коэффициент 2.20
Коэффициенты:
- П1 – 1,23
- Х – 6,9
- П2 – 10,5
Где смотреть матч Жирона – Гранада
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- Дата проведения
- 24 мая, 22.00, «Монтиливи»