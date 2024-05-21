В Германии отклонили законопроект о запрете на спонсорство букмекерами

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Бундестаг отклонил законопроект, который предусматривал введение запрета на рекламу гемблинг-компаний спортивными клубами.

Законопроект о запрете спонсорства букмекерами основывался на исследовании Министерства здравоохранения Германии (BMG) о резком росте числа граждан, зависимых от азартных игр.

Согласно данным исследования BMG, за 5 лет число немцев, страдающих лудоманией, выросло более чем в три раза – до 1,3 миллиона человек. Зависимость наблюдается у 8% местных жителей в возрасте от 18 до 70 лет.

В Немецкой ассоциации ставок на спорт (DSWV) считают, что исследование было проведено с целью продавить законопроект об ужесточении игорного законодательства в Германии.

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