Де Дзерби – фаворит на замену Почеттино в «Челси». Аморим – 2-й, Моуринью – 3-й у букмекеров

Роберто Де Дзерби может возглавить «Челси» этим летом.

Букмекеры считают тренера «Брайтона» главным кандидатом на замену Маурисио Почеттино, который был уволен из клуба по окончании сезона.

Вторым у букмекеров котируется тренер «Спортинга» Рубен Аморим, третьим – экс-тренер лондонцев Жозе Моуринью.

Кто возглавит «Челси» по версии букмекеров:

1. Роберто Де Дзерби — 3.50

2. Рубен Аморим — 5.00

3-6. Жозе Моуринью — 7.00

3-6. Себастьян Хёнесс — 7.00

3-6. Томас Тухель — 7.00

3-6. Киран Маккенна — 7.00

7-8. Мичел — 17.00

7-8. Юлиан Нагельсман — 17.00

9-11. Луис Энрике — 26.00

9-11. Хави — 26.00

9-11. Зинедин Зидан — 26.00

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