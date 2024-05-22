Де Дзерби – фаворит на замену Почеттино в «Челси». Аморим – 2-й, Моуринью – 3-й у букмекеров

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Роберто Де Дзерби может возглавить «Челси» этим летом.

Букмекеры считают тренера «Брайтона» главным кандидатом на замену Маурисио Почеттино, который был уволен из клуба по окончании сезона.

Вторым у букмекеров котируется тренер «Спортинга» Рубен Аморим, третьим – экс-тренер лондонцев Жозе Моуринью.

Кто возглавит «Челси» по версии букмекеров:

1. Роберто Де Дзерби — 3.50

2. Рубен Аморим — 5.00

3-6. Жозе Моуринью — 7.00

3-6. Себастьян Хёнесс — 7.00

3-6. Томас Тухель — 7.00

3-6. Киран Маккенна — 7.00

7-8. Мичел — 17.00

7-8. Юлиан Нагельсман — 17.00

9-11. Луис Энрике — 26.00

9-11. Хави — 26.00

9-11. Зинедин Зидан — 26.00

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11 комментариев
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Тухлый вернись
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господи, за что все это? ну какой еще Де Дзерби?
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Лучше бы Боули Брайтон купил и там свои хотелки реализовывал
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Ответ ман сити фейк
Тухлый вернись
пожалуйста
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Падение на задницу будет ещё сильнее, чем Поттер.
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Тодд, продай или поменяйся с Рейнольдсом на Рексхэм от греха подальше
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Нет права на ошибку.
Мне на МЮсорку больно смотреть, а тут родной Челси хворает от перестройки.
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Ответ *MVP*
господи, за что все это? ну какой еще Де Дзерби?
Только Жозе наведет порядок
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Ответ wshnmn
Только Жозе наведет порядок
Неее, он и Конте смекнули, что рубить неустойки выгоднее чем трофеи - и по бабкам и по нервам
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Ответ wshnmn
Только Жозе наведет порядок
сомневаюсь. после второго ухода из Челси он и близко не топ-тренер
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