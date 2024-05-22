Де Дзерби – фаворит на замену Почеттино в «Челси». Аморим – 2-й, Моуринью – 3-й у букмекеров
Роберто Де Дзерби может возглавить «Челси» этим летом.
Букмекеры считают тренера «Брайтона» главным кандидатом на замену Маурисио Почеттино, который был уволен из клуба по окончании сезона.
Вторым у букмекеров котируется тренер «Спортинга» Рубен Аморим, третьим – экс-тренер лондонцев Жозе Моуринью.
Кто возглавит «Челси» по версии букмекеров:
1. Роберто Де Дзерби — 3.50
2. Рубен Аморим — 5.00
3-6. Жозе Моуринью — 7.00
3-6. Себастьян Хёнесс — 7.00
3-6. Томас Тухель — 7.00
3-6. Киран Маккенна — 7.00
7-8. Мичел — 17.00
7-8. Юлиан Нагельсман — 17.00
9-11. Луис Энрике — 26.00
9-11. Хави — 26.00
9-11. Зинедин Зидан — 26.00
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