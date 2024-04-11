Гаджиев о лудомании среди игроков и арбитров: «Футбол их кормит, а они его хотят убить. Рубят сук, на котором сидят»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о проблеме лудомании среди игроков и арбитров в российском футболе.

«Мы как-то хотели приобрести игрока у нас из соседних республик, но нас предупредили, что его могут дисквалифицировать. Вот так я с этим столкнулся.

Это реально существующая проблема, с которой будет не просто. Даже не знаю, как это назвать, вредная привычка, наверное. Игроков уводит в сторону, и команды многое теряют. Бороться с этим очень не просто, вред может быть колоссальный.

Повышение зарплат – это ерунда, ничего не даст. Все время говорят, что надо повысить зарплату арбитрам, и они будут лучше судить. Уровень зарплаты должен соответствовать квалификации и статусу. Соответствие статуса и зарплат, вот о чем я.

В данной ситуации никакой зарплатой не поднимешь моральный уровень человека. Здесь в первую очередь играет роль нравственная составляющая. Футбол их кормит, а они его хотят убить, они не понимают, что, делая свои мелкие дела, мешают развиваться игре там, где они хотят зарабатывать деньги.

Они же хотят зарабатывать на футболе, становятся профессиональными футболистами, а уничтожая футбол, как они потом будут зарабатывать? Никак. Рубят сук, на котором сидят», – сказал Гаджиев.

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2 комментария
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Вас предупредили, а Ньюкасл - нет
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален модератором
Посмотрел в сторону игроков и сказал «Виебу!»
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