28 мячей за тур РПЛ – он второй по голам в сезоне! Круче было только прошлым летом – забили на два мяча больше

Матчем «Оренбург» – «Рубин» (3:0) завершился 23-й тур чемпионата России. Шестой верховой результат оформил 28 забитых голов за восемь матчей – очень приятный показатель.

Начало было очень бодрым – 4,75 мяча за игру!

Тур здорово начался – сразу 19 голов в первых четырех матчах! Конечно, все они были верховыми – «Урал» выиграл 2:1 у «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Краснодар» вообще забили семь голов на двоих, «Ростов» и «Сочи» разошлись миром 2:2, а ЦСКА разгромил «Факел» 4:1. В среднем – 4,75 гола за матч.

Даже если бы темп чуть-чуть упал, тур все равно был бы самым голевым в РПЛ.

Но дальше с голами пошли сложности. «Локомотив» выиграл 2:0 у «Ахмата», почти весь матч играя в большинстве. «Зенит» был ленив, а «Балтика» слаба, так что в их матче лишь 1:0. В дерби «Динамо» – «Спартак» верх по ходу игры вообще никак не просматривался, но две ошибки Игоря Лещука превратили 1:0 в 1:2.

Но зато «Оренбург» победил «Рубин» 3:0, хотя много мячей в этой игре не ждали. В итоге забито 28 голов, это 3,5 за игру.

28 мячей – второй результат сезона

На два меньше было в первом туре. Любопытно, что тогда только две команды обошлись без голов – это «Пари НН» и «Балтика», остальные забили хотя бы один. А не меньше двух раз отличились целых десять клубов.

Сейчас команд без голов было три – «Ахмат», «Балтика» и «Рубин». А больше одного мяча забили восемь клубов.

Пока что самый результативный тур сезона – третий. Там команды забили 30 голов. Причем тоже две не отличились – «Пари НН» и «Оренбург». «Спартак» и ЦСКА тогда разгромили соответственно «Рубин» и «Локомотив» по 4:1, «Зенит» и «Динамо» сыграли 2:3, а «Крылья Советов» забили пять голов «Ростову».

23 туру не хватило двух мячей для повторения рекорда сезона. Но зато никто не отберет второе место. Первый, третий и 23-й туры находятся в тройке самых результативных в сезоне. Всем им потребовалось по шесть верхов.

До самого результативного далековато – там было 36

Таких туров в РПЛ два, в обоих было забито по 36 голов – в сезоне-2012/13 (шестой) и в чемпионате-2006 (21-й). По 4,5 за матча в среднем.

В 2012-м в том туре не забили только «Крылья Советов», проиграв 0:3 ЦСКА. А 12 команд из 16 отличились больше одного раза. Это тот тур, где «Локомотив» уступал 2:3 «Динамо», «Зенит» – 1:2 «Рубину», «Спартак» – 1:2 «Ахмату», а, например, «Кубань» громила 6:2 «Волгу».

В 2006-м тоже было весело. Не забил только нальчикский «Спартак», уступивший 0:4 «Зениту». «Ростов» выиграл в гостях у «Шинника» 6:1, «Спартак» и «Москва» сыграли 3:3, «Сатурн» и ЦСКА – 2:2, «Локомотив» в гостях обыграл 4:2 «Рубин».

А абсолютный рекорд чемпионатов России состоялся в заключительном туре сезона-1996. Матчей было девять (так как играли 18 команд), а голов, вдумайтесь, оформили аж 43! Забивали абсолютно все клубы, было три разгрома – дважды 4:1 и однажды 5:2, а «Ростсельмаш» тогда проиграл КАМАЗу 4:5. И в среднем – 4,78 гола за игру!

И да, это был тот самый тур, в котором «Спартак» обыграл «Зенит» 2:1 в Санкт-Петербурге и заработал себе путевку в золотой матч.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев; ПФК ЦСКА Москва