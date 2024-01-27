Нигерия и Камерун встретятся уже в 1/8 финала Кубка Африки. Букмекеры назвали фаворита

Теги Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сборная Нигерии сыграет с Камеруном в 1/8 финала Кубка африканских наций.

Команды провели восемь матчей в 21 веке – камерунцы победили лишь в одном.

Букмекеры считают Нигерию фаворитом встречи. На проход действующего победителя Кубка Африки в четвертьфинал дают 1.48, на успех сборной Камеруна – 2.65.

Игра пройдет 27 января, начало – в 23:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Проклятие Дрейка – лучший маркетинговый ход в истории беттинга. От него «страдали» Конор, Серена и баскетбольный «Торонто»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий