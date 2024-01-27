Нигерия и Камерун встретятся уже в 1/8 финала Кубка Африки. Букмекеры назвали фаворита
Сборная Нигерии сыграет с Камеруном в 1/8 финала Кубка африканских наций.
Команды провели восемь матчей в 21 веке – камерунцы победили лишь в одном.
Букмекеры считают Нигерию фаворитом встречи. На проход действующего победителя Кубка Африки в четвертьфинал дают 1.48, на успех сборной Камеруна – 2.65.
Игра пройдет 27 января, начало – в 23:00 по московскому времени.
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