Нигерия и Камерун встретятся уже в 1/8 финала Кубка Африки. Букмекеры назвали фаворита

Сборная Нигерии сыграет с Камеруном в 1/8 финала Кубка африканских наций.

Команды провели восемь матчей в 21 веке – камерунцы победили лишь в одном.

Букмекеры считают Нигерию фаворитом встречи. На проход действующего победителя Кубка Африки в четвертьфинал дают 1.48, на успех сборной Камеруна – 2.65.

Игра пройдет 27 января, начало – в 23:00 по московскому времени.

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