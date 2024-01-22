«Байер» еще ни разу не проиграл. а «Альмерия» – не победила. Осталось всего два нуля в таблицах топ-5, какие шансы на продолжение?

Половина сезона уже позади, впереди осталось лишь четыре месяца рубки, и в топ-5 лигах Европы осталось лишь две команды с нулями в таблице. Результаты у этих клубов полярные. Раздел «Ставки» на Sports.ru хочет предсказать, когда прервутся серии клубов (и прервутся ли вообще).

«Байер» – топ в Бундеслиге, сместил «Баварию» с букмекерского трона

Хаби Алонсо – новое слово в немецком и мировом футболе. Самая забивная лига Европы подарила нам одного из главных оверперформеров сезона. Коротко: «Байер» – первые в Бундеслиге, красивая игра и тренер, который творит. По xG в этом сезоне: с игры – 35,06, 4,36 с угловых, 0,66 со штрафных, 0,87 с прямых ударов со штрафных и 2,27 с пенальти = суммарно – 43,22 в этом сезоне (при забитых 47 голах в лиге), в среднем на игру – 1,99.

«Байер» забивает больше, чем создает. 47% сухих матчей, в 53% забивали обе команды, в 94% игр проходил тотал в 1,5, в 82% – ТБ 2,5. «Леверкузен» – магнит тоталов. 3,47 гола в среднем за матч с их участием – богато.

При этом в Германии вообще рекордные серии – в двух высших футбольных дивизионах Германии по-прежнему есть непобедимые клубы. Такого нет ни в одной другой европейской стране. В Бундеслиге без поражений идет «Байер», а во втором дивизионе – «Санкт-Паули». Оба клуба провели по 18 матчей и лидируют в таблице своих лиг. На повышение «Санкт-Паули» в классе дают коэффициент 1.20.

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на результаты сезона в чемпионате Германии. В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турнира, итогом которых становится усредненный результат. Главным претендентом на чемпионство стал «Байер» (57,8%). Клуб из Леверкузена обошел «Баварию» (42,1%), которая до поражения от «Вердера» (0:1) шла первым фаворитом Бундеслиги. Букмекеры по-прежнему котируют «Баварию» выше «Байера» – 1.85 против 2.00. Мюнхенцы отстают в турнирной таблице на 7 очков, имея матч в запасе. Но когда такое было? За последние лет двадцать никто настолько сильно не приближался к баварцам. Еще пару туров и все – равенство?

В ближайших двух матчах «Байеру» по силам продолжить беспроигрышную серию – в соперниках нестабильный «Менхенгладбах» и тонущий «Дармштадт». В обоих случая команда Хаби – фаворит – 1.33 и 1.37 соответственно, а потом чемпионский бой с «Баварией» 10 февраля (линии пока нет).

Нули пока живут!

«Альмерия» тонет в подвалах Ла Лиги, но просвет будет

Однажды Эрнест Хэмингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого, если бы классик жил в наше время, то он бы написал про «Альмерию». Смотрите сами – последнее место в чемпионате, всего шесть очков, но как играют, с какой страстью:

по xG – 11-е в чемпионате (28,17);

по голам – 15-е;

для бетторов – вообще сказка – четвертая команда по количеству забиваемых голов в играх (3.19);

14% игр на ноль.

«Альмерия» способна кусаться, причем очень больно. Ларжи Рамазани сравнил недавнее поражение своей команды от «Реала» со счетом 2:3 со знаковым полуфиналом Лиги чемпионов в 2009 году, где играли «Челси» и «Барселона». «Мадрид» совершил камбэк на «Сантьяго Бернабеу», уступая к началу второго тайма 0:2. Однако в игре было аж три спорных момента, и все три раза судья принимал решение в пользу мадридцев. Победный гол «сливочных» забил Карвахаль на 99-й минуте.

Он выложил видео, на котором Дидье Дрогба кричит в камеру «Это чертов позор!» после поражения в том самом полуфинале ЛЧ с комментарием: «Нет слов».

И этот ноль очень скоро падет, просто страсти и желания игрокам не занимать. Впереди «Алавес», который, как казалось, на суперсерии (вот никто не ожидал перед стартом) из пяти побед и одного поражения, но во-первых, они играют дома у «Альмерии», во-вторых – «Альмерия» – небольшой фаворит за 2.65 (против 2.85).

Так что этот ноль может упасть уже 26 января! Дальше в календаре кошмар из «Валенсии», «Гранады», «Атлетика», «Атлетико» и «Сельты», там победа будет граничить с чудом. Поэтому ждем 26-е, кажется, есть шанс.

Фото: Jan Woitas/Global Look Press