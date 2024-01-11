Левандовски забил 2 мяча в 10 матчах. Букмекеры считают, что он отличится с «Осасуной»

«Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании.

Нападающий каталонцев Роберт Левандовски забил два гола в 10 последних матчах.

Букмекеры считают, что польский форвард отличится в сегодняшней игре. На гол Левандовского дают 1.65, на отсутствие – 2.10.

Матч пройдет 11 января и начнется в 22:00 мск.

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