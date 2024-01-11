Левандовски забил 2 мяча в 10 матчах. Букмекеры считают, что он отличится с «Осасуной»

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«Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании.

Нападающий каталонцев Роберт Левандовски забил два гола в 10 последних матчах.

Букмекеры считают, что польский форвард отличится в сегодняшней игре. На гол Левандовского дают 1.65, на отсутствие – 2.10.

Матч пройдет 11 января и начнется в 22:00 мск.

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3 комментария
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Все болельщики Барселоны на это давно надеятся, что Левандовски начнёт опять забивать голы на постоянной основе.
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лева уже не тот
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а с чего это вдруг?? откуда такая уверенность у букмекеров? пеналь дворовой команде их так обнадёжил?
Для Осасуны финал Суперкубка это событие, они землю будут грызть ради финала (чтобы там слить реалу в итоге, но всё же..). И легкой жизни, и обилия моментов у Лёвы точно не будет.
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