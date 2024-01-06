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«Наполи» проваливает сезон: коэффициент на чемпионство взлетел в 60 раз, без Осимхена тяжко

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Чемпионский вайб окончательно пропал в Неаполе, не поможет никто: ни карабинеры, ни Осимхен. После ухода Лучано Спаллетти ни намека на просвет. Провалился Руди Гарсия – приехал Вальтер Мадзарри, ситуация не изменилась, сейчас спать должен Антони Конте, но официального назначения пока не случилось.

Раздел «Ставки» на Sports.ru со своей хроникой падения.

Лето-2023, «Наполи» на подъеме после долгожданного чемпионства, Осимхена хотят примерно все за 150 миллионов, Кварадону тоже мечтают оттяпать в топ-клуб, 4.00 на чемпионство (наравне с «Ювентусом»), на «Интер» – 2.90. 

Январь-2024 – девятая строчка в серии А, 250.00 на чемпионство, 7+2 у Осимхена и 5+3 у Хвичи.

 

«Наполи» на 20 очков отстал от лидирующего «Интера» после 19 матчей в Серии А. Команда Вальтера Мадзарри неожиданно крупно влетела «Торино» в последнем туре (0:3). После назначения 62-летнего специалиста действующие чемпионы Италии одержали три победы за 10 матчей во всех турнирах. В последних четырех играх они ни разу не забили и пропустили девять мячей.

В Серии А «Наполи» на данный момент занимает 9-ю строчку с 28 очками. В следующем матче он встретится с «Салернитаной» (13 января).

На момент увольнения Руди Гарсии «Наполи» шел четвертым и в среднем набирал по 1,75 очка за матч. За полтора месяца и 10 матчей при Мадзарри команда скатилась на девятое и в среднем набирает по одному очку за матч.

Что волнует еще сильнее: «Наполи» не забивает уже четыре игры подряд. Проще в ближайщее время не станет, ведь Виктор Осимхен уехал на Кубок Африки со сборной Нигерии и пропустит от двух до четырех туров Серии А.

Дальше только борьба за Еврокубки. Очередное чемпионство пока откладывается.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

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