Левандовски забил 8 голов в 16 матчах Ла Лиги. Он проводит худший сезон за 5 лет

Роберт Левандовски проводит худший сезон за последние пять лет.

35-летний поляк забил 8 мячей в 16 играх Ла Лиги. В среднем он забивает 0,5 гола за игру – худший показатель на данном отрезке за последние 5 сезонов.

До старта чемпионата Левандовски шел явным фаворитом бомбардирской гонки за 1.55, а сейчас котируется за 3.00.

Лидирует полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (1.90), у которого 13 голов в 15 матчах.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Самые безумные ставки, которые не сыграют этой зимой в РПЛ