Левандовски забил 8 голов в 16 матчах Ла Лиги. Он проводит худший сезон за 5 лет

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Роберт Левандовски проводит худший сезон за последние пять лет.

35-летний поляк забил 8 мячей в 16 играх Ла Лиги. В среднем он забивает 0,5 гола за игру – худший показатель на данном отрезке за последние 5 сезонов.

До старта чемпионата Левандовски шел явным фаворитом бомбардирской гонки за 1.55, а сейчас котируется за 3.00.

Лидирует полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (1.90), у которого 13 голов в 15 матчах.

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3 комментария
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А Барселона пропустила за полсезона столько же, сколько за прошлый сезон.
Но хейт идёт только на Левандовского.
Может ко всей Барселоне будут вопросы?Надоело читать только про него
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Ответ Kex
А Барселона пропустила за полсезона столько же, сколько за прошлый сезон. Но хейт идёт только на Левандовского. Может ко всей Барселоне будут вопросы?Надоело читать только про него
Ты прав с одной стороны. Но в футболе побеждает тот,кто за игру забивает больше,чем пропускает.
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