Левандовски забил 8 голов в 16 матчах Ла Лиги. Он проводит худший сезон за 5 лет
Роберт Левандовски проводит худший сезон за последние пять лет.
35-летний поляк забил 8 мячей в 16 играх Ла Лиги. В среднем он забивает 0,5 гола за игру – худший показатель на данном отрезке за последние 5 сезонов.
До старта чемпионата Левандовски шел явным фаворитом бомбардирской гонки за 1.55, а сейчас котируется за 3.00.
Лидирует полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (1.90), у которого 13 голов в 15 матчах.
Но хейт идёт только на Левандовского.
Может ко всей Барселоне будут вопросы?Надоело читать только про него