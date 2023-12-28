Самые безумные ставки, которые не сыграют этой зимой в РПЛ

Обновленный Раздел «Ставок» на Sports.ru в этом году старался подсветить все самое важное и трендовое, что только мог. Спасибо, что были с нами, спасибо, что подписываетесь и комментируете, спасибо, что доверяете нам.

За несколько часов до Нового года представляем вам свою версию 16 ставок в РПЛ, которые могут произойти, но скорее всего, точно не сбудутся. Внимание, коэффициенты в большинстве своем шуточные, не стоит воспринимать это за чистую монету или призыв к поиску. Хотя некоторые линии – реально существуют. Сможете угадать какие?

Тотал больше 5,5 пенальти

Грозненский «Ахмат» и ЦСКА установили рекорд по количеству пенальти в одном матче Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча прошла летом в Грозном и завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. Все голы матча были забиты с пенальти. Прошлый рекорд РПЛ был зафиксирован в апреле 2021 года в матче 24‑го тура «Тамбов» - ЦСКА, тогда было реализовано три из четырех 11‑метровых. Также матч «Ахмат» - ЦСКА повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата России по числу пенальти, установленный в мае 1999 года в игре «Ротор» - «Черноморец» (5:2). Однако игра, прошедшая 30 июля 2023 года, превзошла прежний показатель по реализации (5/5 против 3/5).

На то, что это случится после рестарта – 4.20.

«Спартак» вернет Карреру

Эксперименты Абаскаля не оставили никого равнодушными. В команде произошли титанические изменения, все обновилось, природа настолько очистилась, что Федуна просто больше нет. Что дальше? Последний гений, который смог, сидит без работы – имя ему Массимо.

Может на багаже Гильермо за 2.017? Повторим 2017-й?

Кассьерра проиграет в гонке бомбардиров

Зима в России суровая, а теперь еще и непонятная. Эквадорцы лидирует в списке бомбардиров, особенно старается Кассьерра из «Зенита», но сразу пять человек в гонке с восемью мячами. В феврале, Маттео, может и не упустит лидерство, однако, сейчас как уедете в Саудовскую Аравию играть и что делать?

17.02 на то, что проиграет в гонке.

«Сочи» подпишет Головина

У тренера есть договоренность? Как сообщают все инсайдеры из телеграм-каналов на 10 человек, Роберт Морено – босс «Сочи», поработал с Головиным в «Монако». Российский полузащитник хвалил тренера: «Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику». Правда, совместная работа не была долгой: испанец пришел в декабре 2019-го и провел лишь 12 матчей, затем началась пандемия коронавируса и сезон завершили досрочно. В июле 2020-го тренера уволили.

На то, что Головин транзитом через Черное Море поедет на Балтийское – 17.17.

Мостовой дорвется до работы

На словах «Очень приятно, царь», многие уже доедают третью плошку салатов и тянутся за очередной 0,5. То, что Мостовой когда-нибудь поработает в РПЛ – дело времени, вот только что выбрать в новогоднюю ночь: кайфануть от комедий Гайдая или от голов Царя на Youtube?

Логичные 0.50 на то, что возглавит уже зимой.

«Крылья» снова скупят все «Чертаново»

И тут разговор не только об игроках, но и самом районе. Игроков там много, перепродать всегда можно, Осинькин знает всех и вся. Пора делать новогодний бизнес, пока остальные рвут на части «Балтику» и «Факел». Коэффициент – любой рабочий. Начнем с 1.991.

Дзюба сыграет за «Зенит»

Намеки есть, может легендарный выставочный матч с таймами в разных футболках? А может перед отъездов в Китай к братишке Случцкому?

Артем Дзюба спел и сам выложил (так бывает не всегда) песню группы «Ленинград» «В Зените» – один из неофициальных гимнов петербургского клуба. «Это наша команда! Наша команда! Наша команда! Да! Сине-бело-голубое небо – Питер. Вместе смело, солнце светит нам в Зените», – затягивал форвард «Локомотива».

После такого только три стула, да и Артем может усидеть на каждом. 19.88 на то, что сыграет в футболке «Зенита».

«Зенит» не вылетит из ЛЧ

Ну а что, если нельзя туда попасть, то и вылететь не выйдет. 15.50 на то, что после первого раунда плей-офф команда не выпадет из числа участников.

Еще один клуб РПЛ продаст свой брендинг букмекерам

«Уралбетера», «Лига Балтики», «Рубилеон», «Спартлайн» – все это звучит безумно, но после «Пари НН» – возможно. Но даем 100.00 на такое в долгосроке.

Кристиан Нобоа сыграет с сыном в одной команде

Один из главных возрастных игроков РПЛ вполне себе может дотянуть на пляжах «Сочи» до того момента, что сыграет с сыном. Из действующих спортсменов прямо сейчас только Леброн ДЖеймс еще имеет такой шанс. Мог и Ибрагимович, но лев не волк, поэтому карьеру швед уже завершил. Линии пока на таоке не существует, однако если сравнивать со ставкой на того же Джеймса, то аналитики Раздела «Ставки» дают 15.00.

Фалькао в РПЛ

Мечта одного тренера из «Ростова» Валерия П все еще жива и всегда может произойти. а почему бы и нет?

Тракторы «Беларусь» подпишут контракт с РПЛ

На пути к великому объединению чемпионатов СНГ (где-то все еще за это топит один бывший тренер) проблем много – одна из них – отсутствие крыш на московских стадионах и снегодождь, превращающий болельщиков в Райана Гослинга.

Пора подписывать контракт с машстроем соседней страны и вместе расчищать завалы. Согласны?

Тотал меньше 2,5 слов Гончаренко на пресс-конференции

Помните, как шел «Урал»? Делил первое место с «Краснодаром» после пятого тура и выдавал лучший старт в истории. Но потом что-то странное и Виктор Гончаренко с его молчаливым вью ушел в историю РПЛ. На тотал меньше 2,5 – солидные 50.00.

Овечкин уйдет в футбол

А именно – в родное «Динамо». Пока 894 шайбы Гретцки – никак не приближаются, можно поиграть и в футбол. Александр уже показал в одном матче как он может забивать, может, пора поднять имидж РПЛ до небес?

8.94 – отличная ставка, особенно, если «Вашингтон» – мимо плей-офф.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов