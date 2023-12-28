Правительство утвердило правила распределения отчислений от букмекеров на российский спорт

Правительство РФ утвердило правила распределения целевых отчислений на развитие спорта.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В 2024 году ставка целевых отчислений от букмекеров увеличится с 1,5% до 2%. Минимальный порог отчислений – 30 млн рублей.

Единый регулятор азартных игр будет перечислять средства, получаемые от букмекеров, спортивным федерациям и лигам пропорционально сумме принятых ставок.

50% из оставшихся средств будет направляться профессиональным спортивным лигам, объединяющим российские и иностранные клубы, а также общероссийским спортивным федерациям, организующим соревнования по видам спорта, аналогичным тем, на результаты которых принимаются ставки.

Еще 20% будет направляться спортивным федерациям, спортсмены которых заняли призовые места на последней по времени проведения Олимпиаде. Другие 20% будут получать спортивные федерации, чьи спортсмены участвовали в последних Олимпийских играх.

5% отчислений будет распределяться между спортивными федерациями, которые представляют виды спорта из программы Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

Такую же долю получат спортивные федерации, чьи виды спорта не включенные в программу Олимпиады, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

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