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«Интер Майами» – главный фаворит МЛС после перехода Суареса. Но коэффициент – 4.50

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Букмекеры обновили котировки на итоги следующего сезона МЛС. После перехода Луиса Суареса в «Интер Майами» клуб укрепился в статусе главного фаворита лиги. Букмекеры оценивают возможное чемпионство команды коэффициентом 4.50. «Лос-Анджелес» – основной конкурент команды Суареса и Месси за 7.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru разбирается в долгосроке.

Итак, к «Эл-эй» и Майами добавим «Коламбус Крю» – 9.50, «Цинциннати» – 12.00 и «Филадельфия Юнион» – 13.00. Но нас интересует другое, понять, что может не дать «Майами» выиграть в следующем сезоне.

Дэвид Бекхэм всегда учился у лучших, теперь пришло время показать, чего Флорентино Перес дал англичанину, хотя это итак ясно – желание собрать галактикос. Камни в перчатке Бекса – Месси, Суарес, Альба и Бускетс, вот только хватит ли желания и сил на очередной забег? Добавление Луиса Суареса в состав на бумаге выглядит просто волшебно, но на деле Луис страдает от болей в коленях, играя буквально на таблетках. Да, он приехал сюда ради Месси, но и Лео уже не та глыба – у него тоже пошли травмы (а может желание проводить больше времени с семьей).

Но.

Суарес после отъезда из Европы забивает в среднем по голу на два матча, в прошлом сезоне 17 мячей за 33 игры в чемпионате Бразилии. Это не мощь? Месси тоже показал, то может забивать в США – за 14 игр 11+5. Ждать от это связки надо космического уровня взаимопонимания и такого же по голам, особенно после радиоуправляемых передач Бускетса.

Проиграть эти ребята могут только сами себе, да, «Лос-Анджелес» силен во всем, но уровень не суперзвездный, как в Майами. А пока ждем товарищеский матч с «Аль-Насром» и Криштиану (последняя дуэль), возвращение на родину матчем с «Ньюэллс», и прочие моменты с подготовкой к сезону. То, что этот «Интер» способен выиграть все, особенно когда форы нет (вспомните на каком месте находилась команда до прихода аргентинца), а значит следим не только за Месси, Суаресом и их голевыми рекордами, но и за трофейной полкой команды Дэвида Бекхэма.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: instagram.com/intermiamicf

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