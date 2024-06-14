В Швеции каждый пятый человек заключает пари у букмекеров. Футбол – самый популярный вид спорта для ставок

Шведская компания по сбору статистики Statista Market Insights подвела итоги рынка онлайн-гемблинга за 2023 год.

Согласно исследованию, 16% взрослого населения Швеции хотя бы раз играли в онлайн-казино, а 20% сделали ставку у букмекера. По сравнению с предыдущим годом, этот показатель вырос на 33%. Более половины респондентов отдают предпочтение футболу.

18% гемблеров ежемесячно тратят на ставки от $100 до $1000. Большинство (30%) заключают пари максимум на $10.

Среднестатистический клиент букмекерских компаний – мужчина 50-75 лет. Население Швеции – около 10 миллионов человек.

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