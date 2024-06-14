В Швеции каждый пятый человек заключает пари у букмекеров. Футбол – самый популярный вид спорта для ставок

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Шведская компания по сбору статистики Statista Market Insights подвела итоги рынка онлайн-гемблинга за 2023 год.

Согласно исследованию, 16% взрослого населения Швеции хотя бы раз играли в онлайн-казино, а 20% сделали ставку у букмекера. По сравнению с предыдущим годом, этот показатель вырос на 33%. Более половины респондентов отдают предпочтение футболу.

18% гемблеров ежемесячно тратят на ставки от $100 до $1000. Большинство (30%) заключают пари максимум на $10.

Среднестатистический клиент букмекерских компаний – мужчина 50-75 лет. Население Швеции – около 10 миллионов человек.

Ставки на Спортсе

Главные сенсации Евро: Россия-2008, много раз удивляла Португалия, у Дании с Грецией титулы-сюрпризы

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий