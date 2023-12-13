UFC 296: где смотреть прямую трансляцию турнира с боем Рахмонов – Томпсон в Казахстане



Утром 17 декабря в Лас-Вегасе состоится особенный турнир UFC для Казахстана: Шавкат Рахмонов постарается сделать новый шаг к титулу в бою со Стивеном Томпсоном, а следом пройдут два титульных поединка.

К главному ивенту зимы букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане FONBET подготовил уникальную акцию «Ставка без риска». Для участия в ней нужно зарегистрироваться по ссылке, кликнуть на тематический баннер в профиле в разделе «акции» и собрать экспресс на бои UFC 296 с коэффициентом от 3,00.

В случае проигрыша FONBET вернёт на бонусный счёт полную сумму ставки до 500 000 тенге! Ставьте на своих фаворитов без риска: http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v

Прямая трансляция UFC 296 в Казахстане

Посмотреть турнир с участием Рахмонова в прямом эфире можно будет на телеканале Setanta Sports 2 или онлайн в сервисе UFC Fight Pass. Трансляция главного карда начнётся в 9:00 по времени Астаны. Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон выйдут в октагон после 10:00.

Также следить за ходом боёв и сделать их просмотр интереснее можно на сайте и в приложении FONBET, который предлагает всем новым клиентам бонус на первое пополнение счёта до 200 000 тенге после регистрации по этой ссылке

Рахмонов – Томпсон

Непобедимый казахстанский боец уверенно движется к титулу: пока в UFC у него 5 досрочных побед в 5 боях. 40-летний Томпсон, который дважды сражался за чемпионский пояс в 2017 году, идёт в поединке явным аутсайдером: FONBET принимает на него ставки с коэффициентом 6,10 против 1,14 на Шавката.

Эдвардс – Ковингтон

А в главном событии вечера сойдутся топы полусреднего дивизиона, в котором выступает Рахмонов. Фаворит – действующий чемпион Леон Эдвардс с коэффициентом 1,60 на FONBET. Британец сверг с трона Камару Усмана, которому Ковингтон ранее дважды проиграл в титульных поединках. Поставить на долгожданное чемпионство яркого американца можно за 2,40.

Среди других боёв выделим титульное противостояние в наилегчайшем весе между Алешандре Пантонжей и Брендоном Ройвалом, а также очередную попытку Тони Фергюсона вернуться после шести поражений подряд в бою с Пэдди Пимблеттом. На эти и другие поединки турнира можно собрать экспресс с коэффициентом от 3,00, а FONBET застрахует ставку и вернёт её в случае проигрыша на бонусный счёт: http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v