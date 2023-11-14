«Сибирь» и «Торпедо» трижды подряд сыграли вничью в основное время. За 4.00 идет продление тренда

«Сибирь» примет «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В трех последних очных встречах была зафиксирована ничья в основное время. Команды по разу победили овертайме, а в последней игре «Сибирь» выиграла серию буллитов.

Ничья в сегодняшнем матче по итогам 60 минут игры оценивается коэффициентом 4.00. Итоговая победа «Сибири» идет за 2.30, победа «Торпедо» – за 1.66.

Встреча состоится 14 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени.

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