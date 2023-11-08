«Црвена Звезда» 56 матчей подряд не проигрывает всухую. После первого тайма с «Лейпцигом» уступают 0:1
«Црвена Звезда» уступает «Лейпцигу» после первого тайма (0:1) в матче группового этапа ЛЧ.
Клуб из Сербии на протяжении 56 матчей не проигрывает всухую. В последний раз это случилось 14 месяцев назад в игре с «Монако» (0:1).
Поставить на то, что «Црвена Звезда» забьет во втором тайме, можно за 2.20.
«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется
Комментарии