«Црвена Звезда» 56 матчей подряд не проигрывает всухую. После первого тайма с «Лейпцигом» уступают 0:1

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«Црвена Звезда» уступает «Лейпцигу» после первого тайма (0:1) в матче группового этапа ЛЧ.

Клуб из Сербии на протяжении 56 матчей не проигрывает всухую. В последний раз это случилось 14 месяцев назад в игре с «Монако» (0:1).

Поставить на то, что «Црвена Звезда» забьет во втором тайме, можно за 2.20.

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