«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется

В РПЛ осталось сыграть еще один тур – и уже закончится первый круг. Но мы не стали дожидаться следующих выходных, чтобы оценить шансы главных аутсайдеров остаться в элите. Мы сравнили результаты прошлых сезонов по итогам первого круга, а затем и всего чемпионата.

На вылет пока идут «Балтика» и «Сочи». Отставание от стыков не критичное, но до 12-го места добраться тяжело

Напоминаем расклад в таблице на данный момент. Захватили даже команду с 8-го места, так как «Пари НН» перед сезоном считался одним из главных аутсайдеров.

Напоминаем: 15-е и 16-е места – прямой вылет, 13-е и 14-е – стыки. Сейчас с восьмого по 12-е место команды расположены с разницей в одно очко, при этом все они уже имеют небольшой отрыв от опасной зоны.

Наше же главное внимание в этом материале – к зоне прямого вылета. Велика вероятность, что «Балтика» и «Сочи» так и закончат в ней первый круг: в конце недели сочинцы примут «Рубин», а «Балтика», как худшая гостевая команда (ноль очков на выезде), сыграет со второй лучшей – «Пари НН» (18 очков дома, круче только «Краснодар»).

В зоне вылета после первого круга – это вылет и по итогу? Нет, далеко не всегда

Давайте сравним с прошлыми сезонами. Какие команды были в зоне вылета и сколько они набирали очков – а потом кто с какими баллами вылетал. Мы посмотрели все сезоны по системе «осень-весна».

Повеяло ностальгией? Через все это уже проходили «Алания», «Мордовия», уже несуществующая «Волга», «Томь», СКА Хабаровск, победитель Кубка – «Тосно», даже «Ростов» перед своим следующим суперсезоном.

Какие закономерности можно выявить за последние 11 сезонов:

● Совпадение «зона вылета после первого круга – вылет на финише» встретилось всего три раза. Но следом и не очень хорошие новости для «Балтики» и «Сочи» – в девяти случаях из 11 одна из команд из зоны вылета по итогам первого круга покидала и РПЛ по окончании сезона.

● 14 очков в первом круге – немало, но никакая не гарантия: в 2018/19 «Анжи» набрал всего семь во втором круге и вылетел. Но, например, и семь в первой части сезона – не приговор: «Уфа» же спаслась в 2020/21.

● В сезоне-2013/14 «Ахмат» проваливался с Юрием Красножаном, но потом пришел Рашид Рахимов – и сразу за второй круг набрал 24 очка (только четыре клуба взяли больше). Зато кошмарно выступила «Волга» – за вторые 15 туров она заработала всего лишь каких-то четыре очка.

● Интересная ситуация была в следующем сезоне: «Торпедо» вылетело, хотя во втором круге больше него очков набрали только шесть клубов! Но уж очень была велика плотность. Например, 14-я команда второго круга («Арсенал») набрала только на два очка меньше «Торпедо».

● Сезон-2015/16 забыть невозможно – лишь с одной победой во втором круге из РПЛ с грохотом вылетело московское «Динамо», хотя в первом – спокойно себе шло девятым. Через год примеру последовала развалившаяся «Томь», набрав только пять очков за второй круг.

Но даже они не переплюнули катастрофу «СКА-Хабаровска» еще годом позже: всего одно очко во втором круге (0:0 с «Ахматом»)! Ровно тот же финт хабаровчан скоро повторил «Тамбов».

● В сезоне-2019/20 утопали «Ахмат» и «Сочи», но оба остались в лиге. «Ахмат», кстати, набрал столько же очков, сколько и вылетевшие «Крылья Советов», но расположился выше по личным встречам. «Сочи» же укрепился по весне и прибавил. Да и жуть с пандемией коронавируса тоже была тогда – растянула сезон и повлекла за собой, например, два технических поражения «Оренбургу», которые стоили ему места в РПЛ.

В 2021/22 тоже никто из пары не совпал – «Арсенал» и «Рубин» набрали гораздо меньше очков во втором круге, чем «Химки», а «Урал» так рванул, что лучше него за этот отрезок сыграли только шесть команд.

Как сейчас котируются аутсайдеры РПЛ

Напомним, перед сезоном меньше шансов выиграть чемпионат России было у трех команд – «Факела», «Пари НН» и «Балтики», они оценивались коэффициентом 2500.00. Следующие два клуба – «Оренбург» и «Урал» с 1000.00.

А такая оценка сейчас: 2500.00 дают на «Сочи», «Балтику», «Оренбург», «Урал» и «Ахмат». «Рубин» котируется за 2000.00, а «Факел» – 1500.00. А «Пари НН» и «Ростов» выше – по 1000.00.

Фото: ВК «Пари НН»/Александр Чурбанов