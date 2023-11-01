«МЮ» и «Ньюкасл» играют низовые матчи. В четырех последних сыграл тотал меньше 2,5

«Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В четырех последних очных встречах команд было забито меньше трех голов. Тотал меньше 2,5 в сегодняшнем матче сыграет за 2.00, больше – за 1.87.

Поставить на проход «МЮ» в 1/4 финала можно с коэффициентом 1.67. Аналогичная ставка на «Ньюкасл» идет за 2.28.

Матч состоится 1 ноября и начнется в 23:15 по московскому времени.

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