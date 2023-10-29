Ставки на Спортс
Блог

Плейбой, «информационный преступник» и убийца итальянского футбола. Кто такой Фабрицио Корона?

Ставки на футбол Ставки на футбол
Ньюкасл Ньюкасл
Адриано Галлиани Адриано Галлиани
Интер Интер
Астон Вилла Астон Вилла
Милан Милан
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
происшествия происшествия
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ювентус Ювентус
серия А Италия серия А Италия
светская хроника светская хроника
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Рома Рома
Сильвио Берлускони Сильвио Берлускони
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Итальянский футбол уже не будет прежним. Расследования договорных матчей зашито в ДНК футбола с Апеннинского полуострова, подкупы, запугивания и прочее – важный атрибут, придающий колорита. Громыхал «Ювентус», ставки Буффона и еще нескольких игроков, пока не настала эра Короны. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru погружается в мир интриг и шантажа, чтобы ответить на главный вопрос последних месяцев: кто же такой этот Фабрицио, раскрывший Тонали, Фаджоли и прочих.

Плейбой

Фабрицио Корона выходец из семьи журналистов Габриэллы и Витторио Корона, у него есть два брата – Франческо и Федерико. Интересный факт, его прадед – итальянский композитор Гаэтано Эмануэль Кали. Сейчас «команда Фабрицио» создала сайт, который «обещает большое количество эксклюзивной информации». 

Он часто мелькает на телевидении, снимается в кино – из последних работ на Кинопоиске «Итальянский Бизнес». 

«Меня можно назвать своеобразным Робином Гудом. Я забираю деньги у богачей, но раздаю их не беднякам, а отправляю на свои счета», – хвастается Корона, жизнь плейбоя ему по душе. Но откуда все это?

«Информационный преступник»

2007 год. Италию шатает «Валеттополи». «Валетта» – элитные эскортницы, в числе их клиентов числились и политики, и футболисты, и миллиардеры. Корона – главный фигурант, проходящий по статьям вымогательство и шантаж, по данным следствия, на закрытых вечеринках с девушками приглашали селебрити, наркотики и доступные женщины – идеальная почва для снимков. 

Принцип прост: или платите, или фото сливаются в прессу.  Первой громкой жертвой стал Франческо Коко, известный по игре за «Милан» и «Интер», за его шалости платил лично Адриано Галлиани, ведь «это были снимки, которые бросили бы тень на репутацию клуба и самого игрока, – рассказывал он во время следствия. – Мне пришлось заплатить деньги за фотографии. Эту сумму я потом просто вычел из зарплаты Франческо».

В список жертв попали бразилец Адриано, который платить отказался, Кристиан Вьери и Альберто Джилардино. В 2011 году итоговый вердикт – один год и пять месяцев. На тот момент Фабрицио уже отбыл наказание. После выхода на свободу он монетизировал свой опыт, написав книгу «Моя тюрьма», а потом дропнул трек с рэпером Калифом.

Но это было только начало, параллельно Фабрицио шантажировал дочь Сильвио Берлускони.

В 2010 году владелец «Милана» Сильвио Берлускони стал главным действующим лицом крупного скандала – «дела Руби», мужчину обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, а также в злоупотреблении полномочиями с целью скрыть все это. По итогам Берлускони приговорили к семи годам тюремного заключения, однако позднее апелляционный комитет оправдал Сильвио, все из-за нехватки улик. В этот момент Корона спровоцировал скандал с дочерью Берлускони – Барбарой.

Корона с помощью папарацци получил фотографии пьяной дочери политика в компании с мужчиной. Итог: пополнение баланса на 20 тысяч евро, которые девушке дал отец. Все это подвело к одному из главных (до ставочного скандала) предприятию Фабрицио, он пошел на Давида Трезеге.

Все те же суммы в 20 тысяч евро, все те же фотографии в ночном клубе, где футболист был в компании неизвестной девушки, пока дома грустила жена. Расследование началось в 2010 году, а в 2013-м Корону приговорили к пяти годам тюрьмы. Шантажист сбежал из страны в Португалию, однако сдался через четыре дня, когда его объявили в международный розыск.

Параллельно Корона шел фигурантом других судебных процессов, в 2015 году он получил 13-летний тюремный срок, но в 2019-м снова уехал на домашний арест. В тюрьме развились панические атаки и тяга к наркотическим средствам. В сентябре 2023 года срок окончился досрочно, в тот же день появился пост в соцсетях:

«Я продал фотографии Лапо Элканна (бизнесмен и филантроп) с девушкой, с которой его сам и познакомил, за € 220 тыс. Джилардино выплатил мне € 8 тыс., хотя снимки можно было продать за € 40 тыс. Трезеге дал € 20 тыс., хотя я мог выручить € 70 тыс. Шантаж футболистов? Я им не звонил, это они звонили мне. К примеру, Трезеге узнал у кого-то мой номер и попросил посмотреть фотографии. Его снимки обошлись мне в пять лет тюрьмы».

Убийца итальянского футбола

Фамилии Тонали, Фаджоли и Дзаньоло и их игры на нелегальных букмекерских сайтах – вся информация из рук Фабрицио Короны. Но есть и откровенные ляпы, например Залевский из «Ромы», чью вину в итоге не подтвердили. Предполагаемый информатор Короны опроверг данные о причастности игрока «Ромы». 

Фабрицио любит экспрессию, поэтому агентство позиционирует себя как «разрыв» итальянской системы СМИ:

«В нашем издании собраны самые жесткие, самые прямые журналисты. Они способны высказывать собственное мнение и заставлять людей думать над своими словами. За одну неделю мы стали точкой отсчета для новой информации. Сейчас в Италии обсуждают только две вещи: конфликт в Израиле и наши эксклюзивы. Я бы сказал, что мы информационные преступники, рискующие своими жизнями. Считаю, что на данный момент наш сайт стоит уже один миллион евро».

Шоу должно продолжаться.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тонали идет в бан на 10 месяцев. Вероятно, сыграл последний раз в сезоне

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

Фото: Gettyimages.ru/Stefano S. Guidi, Tullio M. Puglia, Roberto Serra, Vittorio Zunino Celotto

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий