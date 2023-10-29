Плейбой, «информационный преступник» и убийца итальянского футбола. Кто такой Фабрицио Корона?

Итальянский футбол уже не будет прежним. Расследования договорных матчей зашито в ДНК футбола с Апеннинского полуострова, подкупы, запугивания и прочее – важный атрибут, придающий колорита. Громыхал «Ювентус», ставки Буффона и еще нескольких игроков, пока не настала эра Короны.

Раздел «Ставки» на Sports.ru погружается в мир интриг и шантажа, чтобы ответить на главный вопрос последних месяцев: кто же такой этот Фабрицио, раскрывший Тонали, Фаджоли и прочих.

Плейбой

Фабрицио Корона выходец из семьи журналистов Габриэллы и Витторио Корона, у него есть два брата – Франческо и Федерико. Интересный факт, его прадед – итальянский композитор Гаэтано Эмануэль Кали. Сейчас «команда Фабрицио» создала сайт, который «обещает большое количество эксклюзивной информации».

Он часто мелькает на телевидении, снимается в кино – из последних работ на Кинопоиске «Итальянский Бизнес».

«Меня можно назвать своеобразным Робином Гудом. Я забираю деньги у богачей, но раздаю их не беднякам, а отправляю на свои счета», – хвастается Корона, жизнь плейбоя ему по душе. Но откуда все это?

«Информационный преступник»

2007 год. Италию шатает «Валеттополи». «Валетта» – элитные эскортницы, в числе их клиентов числились и политики, и футболисты, и миллиардеры. Корона – главный фигурант, проходящий по статьям вымогательство и шантаж, по данным следствия, на закрытых вечеринках с девушками приглашали селебрити, наркотики и доступные женщины – идеальная почва для снимков.

Принцип прост: или платите, или фото сливаются в прессу. Первой громкой жертвой стал Франческо Коко, известный по игре за «Милан» и «Интер», за его шалости платил лично Адриано Галлиани, ведь «это были снимки, которые бросили бы тень на репутацию клуба и самого игрока, – рассказывал он во время следствия. – Мне пришлось заплатить деньги за фотографии. Эту сумму я потом просто вычел из зарплаты Франческо».

В список жертв попали бразилец Адриано, который платить отказался, Кристиан Вьери и Альберто Джилардино. В 2011 году итоговый вердикт – один год и пять месяцев. На тот момент Фабрицио уже отбыл наказание. После выхода на свободу он монетизировал свой опыт, написав книгу «Моя тюрьма», а потом дропнул трек с рэпером Калифом.

Но это было только начало, параллельно Фабрицио шантажировал дочь Сильвио Берлускони.

В 2010 году владелец «Милана» Сильвио Берлускони стал главным действующим лицом крупного скандала – «дела Руби», мужчину обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, а также в злоупотреблении полномочиями с целью скрыть все это. По итогам Берлускони приговорили к семи годам тюремного заключения, однако позднее апелляционный комитет оправдал Сильвио, все из-за нехватки улик. В этот момент Корона спровоцировал скандал с дочерью Берлускони – Барбарой.

Корона с помощью папарацци получил фотографии пьяной дочери политика в компании с мужчиной. Итог: пополнение баланса на 20 тысяч евро, которые девушке дал отец. Все это подвело к одному из главных (до ставочного скандала) предприятию Фабрицио, он пошел на Давида Трезеге.

Все те же суммы в 20 тысяч евро, все те же фотографии в ночном клубе, где футболист был в компании неизвестной девушки, пока дома грустила жена. Расследование началось в 2010 году, а в 2013-м Корону приговорили к пяти годам тюрьмы. Шантажист сбежал из страны в Португалию, однако сдался через четыре дня, когда его объявили в международный розыск.

Параллельно Корона шел фигурантом других судебных процессов, в 2015 году он получил 13-летний тюремный срок, но в 2019-м снова уехал на домашний арест. В тюрьме развились панические атаки и тяга к наркотическим средствам. В сентябре 2023 года срок окончился досрочно, в тот же день появился пост в соцсетях:

«Я продал фотографии Лапо Элканна (бизнесмен и филантроп) с девушкой, с которой его сам и познакомил, за € 220 тыс. Джилардино выплатил мне € 8 тыс., хотя снимки можно было продать за € 40 тыс. Трезеге дал € 20 тыс., хотя я мог выручить € 70 тыс. Шантаж футболистов? Я им не звонил, это они звонили мне. К примеру, Трезеге узнал у кого-то мой номер и попросил посмотреть фотографии. Его снимки обошлись мне в пять лет тюрьмы».

Убийца итальянского футбола

Фамилии Тонали, Фаджоли и Дзаньоло и их игры на нелегальных букмекерских сайтах – вся информация из рук Фабрицио Короны. Но есть и откровенные ляпы, например Залевский из «Ромы», чью вину в итоге не подтвердили. Предполагаемый информатор Короны опроверг данные о причастности игрока «Ромы».

Фабрицио любит экспрессию, поэтому агентство позиционирует себя как «разрыв» итальянской системы СМИ:

«В нашем издании собраны самые жесткие, самые прямые журналисты. Они способны высказывать собственное мнение и заставлять людей думать над своими словами. За одну неделю мы стали точкой отсчета для новой информации. Сейчас в Италии обсуждают только две вещи: конфликт в Израиле и наши эксклюзивы. Я бы сказал, что мы информационные преступники, рискующие своими жизнями. Считаю, что на данный момент наш сайт стоит уже один миллион евро».

Шоу должно продолжаться.

Фото: Gettyimages.ru/Stefano S. Guidi, Tullio M. Puglia, Roberto Serra, Vittorio Zunino Celotto