Роналду забьет 124-й гол за Португалию в матче со Словакией – на это дают коэффициент 1.60

Сборная Португалии сыграет со Словакией в квалификации Евро-2024.

Букмекеры уверены в победе хозяев – ставки на победу Португалии принимаются с коэффициентом 1.21. Поставить на ничью можно за 7.10, на успех Словакии – за 14.50.

Больше всего шансов отличиться у Криштиану Роналду – гол форварда «Аль-Насра» оценивается в 1.60. Далее идут Диогу Жота (2.40) и Рафаэл Леау (2.55).

Роналду забил 123 гола за сборную Португалии – это мировой рекорд.

Португалия примет Словакию 13 октября. Матч начнется в 21:45 мск.

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