У британцев необычный дробный коэффициент в ставках. Его использовал еще Шекспир, он справедливее привычного нам

Изучаем.

В британских медиа регулярно мелькают непривычно для нас записанные цифры, когда нужно оценить вероятность какого-либо события языком букмекеров. Это дроби: 3/1, 10/1 и так далее. То есть “три к одному”, “десять к одному”.

Это – британский ставочный коэффициент, он отличается и на вид, и системой расчета. Привычный для русскоязычного пространства – европейский, десятичный, еще есть американский, несколько азиатских и как раз британский. Его и обсудим: как считать, почему используют и в чем преимущества.

Откуда вообще взялся такой коэффициент? Шекспир давал 10 к 1 своим героям на выживание

Принято считать, что коэффициент как понятие происходит из «Теории вероятностей», одним из ее основоположников был советский математик Андрей Колмогоров. Но это не совсем так: еще в XVI веке, в исторической хронике «Генрих IV» Уильяма Шекспира, можно встретить следующие строки:

We all that are engaged to this loss Knew that we ventured on such dangerous seas

That if we wrought out life ‘twas ten to one

Борис Пастернак перевел их так:

Нас всех печалит это пораженье, Но разве кто-нибудь из нас не знал

Всей шаткости расчетов на удачу?

Смысл передан гениально, но если переводить дословно, особенно третью строку, выходит что-то вроде «[шансы] выжить были 10 к 1».

Wrought – староанглийский вариант слова work (работать) в прошедшем времени , вместе с out они образуют фразовый глагол work out. Перевода «выжить» у этого глагола нет, но есть «сработать» или «с трудом добиться» – к опасной жизни в море вполне подходит. Twas – старое was (быть), ну а ten to one – те самые десять к одному (10 к 1) или привычные нам 11.00 – такой коэффициент давал Шекспир свои героям на выживание.

Через пять столетий примерно так же будут котировать победу «Борнмута» над «Арсеналом» на «Эмирейтс» или «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

А что за 10 к 1 и откуда взялся коэффициент 11.00?

В Европе используют два вида коэффициентов: британский дробный и европейский десятичный. Дроби, как следует из названия, распространены только в Великобритании и Ирландии, второй, цифры с точкой или запятой – в континентальной Европе.

Главное различие (не считая визуального) – в системе подсчета. Десятичный показывает итоговую сумму полностью, включая сумму ставки, дробный – отношение суммы потенциального выигрыша к сумме ставки (поэтому и говорят: 10 к 1, 4 к 6 и так далее). Давайте вместе на конкретном примере поймем, как формируется эта дробь.

Берем коэффициент 1/1 (один к одному). На нем построена вся система споров на деньги: я ставлю 100 фунтов на одно, ты 100 фунтов на противоположное. Выигравший пополняет банк на 100 фунтов (итого 200) – первоначальная сумма увеличилась в два раза. В линиях британских букмекеров вместо 1/1 порой можно встретить обозначение из трех букв – EVS, сокращенно от Evens – это событие с вероятностью случиться 50/50. Пример игры с такими вероятностями – орел или решка или четное\нечетное – Odds and evens, так развлекались еще древние греки.

Один из вариантов показан в шестой серии «Игры в кальмара», где главный герой играет стеклянными шариками «марбл»: чтобы выиграть, нужно угадать, какое количество шариков выпадет: четное или нечетное (на английском: odds or evens).

Здесь букмекеры немного лукавят, потому что любое событие с 50-процентной вероятностью в линиях получит коэффициент меньше, чем 1 к 1 – за счет маржи (мы подробно рассказывали, что это – ГИПЕР). Так что если мы видим 1/1 (или EVS) на один вариантов, противоположный будет с меньшим коэффициентом (чтобы букмекер заработал свою комиссию), например 10/11. Однако традиция обозначать с помощью EVS коэффициент, который в десятичном выражении равен чистой двойке, сохраняется.

А как считать такой коэффициент?

Пример 1/1 позволяет легко понять, как конвертировать коэффициент в десятичный даже без расчетов. Есть сумма возможного выигрыша (первое число – 1), есть сумма ставки (второе число – 1), итоговая сумма стала в два раза больше первоначальной, а значит зашел коэффициент 2,00. Но как быть с более сложными коэффициентами типа 9/4, 8/13 или 3/10?

Формула перевода дробного коэффициента в десятичный выглядит так:

Числитель (первая цифра) делим на знаменатель (вторая цифра) и прибавляем единицу. Эта единица – сумма самой ставки, которая, как мы помним, уже входит в десятичный коэффициент. Таким образом, 1/1 — это 2.00, потому что:

1:1+1 = 2.00

Точно так же с любыми сложными цифрами:

9/4 – девять делим на четыре, получается 2.25 — прибавляем единицу, становится 3,25, значит 9/4 – 3.25

8/13 – восемь делим на тринадцать (0.61 – знаков после запятой больше, но считаем до сотых), прибавляем единицу — 1.61

3/10 – три делим на десять (0.3), прибавляем единицу — 1.30

Зачем британцам такой коэффициент? Неужели нельзя попроще?

Главный ответ – это традиция. Как и многое в Великобритании.

Второй момент: система расчета не такая уж и сложная, достаточно в течение месяца ставить только по дробным коэффициентам, мозг адаптируется и начинает воспринимать их как обычно: где есть десятки, двойки или единицы – переводить легко сразу (3/10 – 3:10 = 0,3 + 1, 7/2 – 7:2 = 3,5 + 1). Работает как с валютами в других странах: первое время каждый раз переводишь доллары, евро или лари в рубли, прикидываешь, дорого или дешево, а потом начинаешь ориентироваться конкретно на указанную цифру в ценнике.

Дальше подключается логика: если первая цифра меньше второй – значит коэффициент будет ниже 2.00, если больше – выше 2.00, затем память: в основных линиях на матчи часто встречаются похожие коэффициенты. Например, 10/11 (1.90) на оба варианта тотала меньше и больше 2,5 голов, 5/6 (1.83) — то же самое, только с большей маржой.

Ничьи в футболе часто в районе 9/4 (3,25) или 3/1 (4,00), победы фаворитов — 1/4 (1.25) или 1/5 (1.20) или аутсайдеров по 14/5 (3.80) или 15/2 (8.50).

Третье объяснение: интуиция. Зачем сложные вычисления, если и так все понятно? Ставишь 10 фунтов за 13/5 – выиграешь примерно в три раза больше, поставишь за 3/4 – выиграешь три четверти от суммы ставки. Получается, что британский коэффициент даже справедливее – он показывает не общую сумму выигрыша, как европейский, а только ту, что можно заработать от поставленной суммы (не считая ее при этом до последнего пенса).

Выходит, дробный коэффициент дает понимание реального выигрыша.

Фото: bilwissedition/imagebroker.com/Global Look Press; Gettyimages.ru/Paul Thomas / Freier Fotograf, Julian Finney / Staff