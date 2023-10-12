Криштиану снова списали, а он в топовой форме и продолжает тащить. Кажется, станет лучшим бомбардиром

Летняя закупка в Саудовской Аравии поражала масштабами, удивляла и казалось, что все вот-вот лопнет... но деньги поступают исправно, задачи постепенно достигаются, чемпионат мира, кажется, приближается – все идеально в этом мире. Только одному человеку могло взгрустнуться, это был Криштиану Роналду.

Охапка звездных форвардов, повышение уровня конкурентов, игра в FM в реальной жизни, Криштиану мог затеряться на их фоне, однако именно борьба и постоянный челлендж вырастили чемпиона и самого опасного соперника Лео Месси.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает переосмыслить аравийскую высадку Роналду с помощью цифр и котировок. Спойлер: Криш прекрасен.

С чего начался сезон

Португальской легенде 38 лет, после скандального разрыва с «МЮ» его списали в утиль, но 14 голов в 16 играх говорили сами за себя. Да и в Кубке арабских чемпионов он сделал «Аль-Наср» чемпионом.

В этом сезоне кроме Талиски появились Брозович, Фофана, Мане, Теллес. Так что португалец мог просто подставлять угол головы, чтобы мяч летел в сетку. Из реальных конкурентов, казалось, будет только Бензема. Да и Месси разгулялся в США, правда обороты сбавил.

После июньского матча за сборную Португалии против Исландии (забил единственный мяч) семерка ушла на отдых и если считать товарищеские матчи молчала четыре игры подряд. Букмекеры оперативно отреагировали на это уронив коэффициент на «Лучшего бомбардира чемпионата» с 2.30 до 3.40. Но это было только начало.

К чему пришли

Роналду везде и сразу.

● 10 голов в восьми матчах;

● 1,3 мяча в среднем за игру, 72 минуты на гол;

● 6,9 удара по воротам, 3,3 в створ в среднем;

● пять ассистов, включая этот предголевой шедевр, разогнавший атаку;

● 5 созданных шансов и 1,5ключевых паса в среднем за матч;

● 89% точности передач;

● 2,6 выигранных дуэли.

Кажется, господин клубника, просто отказывается стареть. Коэффициент на «Золотую бутсу чемпионата» пофиксили снова.

● Бензема, Неймар и Фирмино пока не оправдали ожиданий, падение коэффициентов значительное, особенно у бывшего игрока «ПСЖ»;

● Малком – хорош, жаль, что уехал из РПЛ. Митрович привычно укладывает мячи, а Мусса Дембеле отлично прижился в «Аль-Иттифаке»;

● Криш – главный фаворит, ждем очередного падения цифр после перерыва на матчи сборных.

На волне голов португалец хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до начала 2027 года, потому что его конечная цель – выступление за Португалию на чемпионате мира 2026 года. Нынешний контракт действует до 2025-го, по которому он зарабатывает 200 млн евро в год.

Семерку признают лучшим игроком лиги два месяца подряд, параллельно Криштиану стал амбассадором боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Ходили слухи, что Роналду выступит в качестве бойца, но не подтвердилось.

И куда без «Эффекта Роналду»? «Аль-Наср» активно «отбивает» многомиллионный контракт португальца – права на трансляции матчей «Аль-Насра» проданы более, чем в 140 стран мира, а доходы всей лиги увеличились на 650%! Кроме того, саудовский клуб теперь поднялся на тринадцатое место в мире по количеству подписчиков в инстаграме, «Интер Майами» Месси отстает больше, чем на 3 миллиона подписчиков.

Шоу продолжается.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi