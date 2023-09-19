«ПСЖ» обыграет «Боруссию» в первом туре ЛЧ. Так считает большинство бетторов

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграет с дортмундской «Боруссией». Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. Примерно 83% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу «ПСЖ», еще 14% от всего оборота распределились в пользу триумфа «Боруссии», а оставшиеся 3% - в пользу ничьей.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 341 286 рублей на победу «ПСЖ» по коэффициенту 1.83.

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1 комментарий

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TravenS
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TravenS
Видимо, бетторы обиделись на предыдущий комментарий и удалили его) а зря, на правду не обижаются. Когда уже всех вас вместе с букмекерами прикроют...
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