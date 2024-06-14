«Кристал Пэлас» подписал рекордный контракт с вьетнамским букмекером

Вьетнамская букмекерская компания Net88 стала новым спонсором «Кристал Пэлас».

Двухлетнее соглашение вступит в силу в сезоне-2024/25. Финансовые условия не разглашаются, но в АПЛ это сотрудничество охарактеризовали как «рекордную сделку».

«Все сотрудники Net88 рады партнерству с «Кристал Пэлас» после фантастического завершения прошлого сезона. Мы рады присоединиться к клубу, который движется вперед. Мы гордимся тем, что являемся главным спонсором клуба, и стремимся построить успешные отношения с командой и ее страстными болельщиками», – заявил представитель Net88.

С 2026 года в АПЛ вступит в силу запрет на рекламу букмекеров на передней части футболок.

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